2017-10-09 17:33:00.0

Aichach-Friedberg Mann aus der Region kocht in der Fernsehshow "The Taste"

Am Mittwoch läuft die Kochshow "The Taste" im TV. Mit Kaninchen im Strudelteig will sich Michael Reich aus Hörmannsberg den Platz in einem Kochteam sichern. Von Gönül Frey

Michael Reich aus Hörmannsberg tritt bei „The Taste“ an. Foto: Benedikt Müller, SAT.1