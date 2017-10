2017-10-02 14:24:00.0

Aichach-Friedberg Rentner attackiert Polizisten mit Pfefferspray

Polizisten wollten in Kissing einen Strafbefehl gegen ein älteres Ehepaar vollstrecken. Diese wehrten sich mit Pfefferspray gegen die Beamten und Schlüsseldienst-Mitarbeiter.

Die Beamten der Polizeiinspektion Friedberg wollten in Kissing zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Augsburg vollziehen. Wegen Sozialleistungsbetrug sollten die Verurteilten, ein 77-Jähriger und seine 64-jährige Ehefrau, entweder jeder 90 Tage Freiheitsstrafe verbüßen oder rund 4000 Euro für die rechtskräftigen Strafbefehle bezahlen. Da das Ehepaar der Polizei bekannt war, fuhren am Freitag, wie jetzt gemeldet wurde, zwei Streifen an die Wohnadresse.

Als sie klingelten, öffnete der Rentner und die Wohnungstür in dem Mehrparteienhaus, allerdings nur einen Spalt breit, gesichert durch einen massiven Metallbügel.

ANZEIGE

Aggressiv und unkooperativ

Mehrfach wurden ihm der Einsatzgrund und die Folgen erläutert. Eine Polizeibeamtin sprach auch mit der Ehefrau durch den Spalt. Das Paar blieb laut Polizei jedoch unkooperativ, aggressiv und beleidigend. Alles Zureden half nichts, der Rentner zweifelte nicht nur an den Haftbefehlen, sondern auch an den Polizeibeamten und bedachte sie mit unflätigen Ausdrücken.

Schließlich musste ein Schlüsseldienst geholt werden, der die Wohnungstür öffnete. Von außen drückten die Polizeibeamten, von innen hielt das Ehepaar dagegen. Als sich die Tür einen Spalt öffnen ließ, sprühte der Rentner mit Pfefferspray gezielt hinaus. Er traf den 25-jährigen Mitarbeiter des Schlüsseldienstes und drei Polizeibeamte.

Ins Gefängnis gebracht

Die Polizisten riefen eine weitere Streife zu Hilfe. So konnte das renitente Ehepaar abgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Aichach eingeliefert werden.

Die vier Verletzten wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Ein Polizeibeamter war weitere zwei Tage dienstunfähig. Pfefferspray hat massive Auswirkungen auf die Schleimhäute, vor allem auf die Augen. Man sei praktisch sofort wehrlos, erläutert Peter Zimmermann, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Friedberg, unserer Redaktion.

Gegen das Ehepaar wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt und Strafanzeige vorgelegt. Die Freiwillige Feuerwehr belüftete das Treppenhaus, um eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Nachbarschaft auszuschließen.

Attacken gegen Polizei nehmen zu

Laut Polizei-Vize Zimmermann kommen Attacken aus dieser Altersgruppe - der Mann ist 77, die Frau 64 Jahre alt - gegen die Polizei so gut wie nie vor. Auch wenn die Polizei das Paar kannte, sei so etwas in keiner Hinsicht vorhersehbar gewesen. Die Aggressivität in dieser Form sei außergewöhnlich. Der Polizeibeamte habe das Pfefferspray mitten ins Gesicht bekommen. Insgesamt nehmen laut Zimmermann Aggressionen verbaler und auch körperlicher Art gegen die Polizei jedoch zu. Der Personenkreis sei jedoch bedeutend jünger - und oft betrunken. Das sei bei dem Ehepaar nicht der Fall gewesen.