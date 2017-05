2017-05-16 06:41:00.0

Friedberg Schlagertage sollen wieder stattfinden - mit Änderungen

Nach einem gelungenen Start plant der Veranstalter eine zweite Auflage der Friedberger Schlagertage. Doch dann sollen sich einige Dinge ändern.

Mit 5000 Besuchern waren die Friedberger Schlagertage fast ausverkauft. "Es war sensationell", sagte André Meier vom Veranstaltungsbüro MB Mountain Events. Es habe keine negativen Vorfälle gegeben, die Künstler seien alle pünktlich und die Stimmung super gewesen. Bisher habe sich auch niemand wegen der Lautstärke beschwert. Die Musik war allerdings fast in der ganzen Stadt zu hören.

Die Stadt zeigt sich offen

Trotz des vielen Alkohols – laut Meier musste am Freitag Bier nachgeliefert werden – verlief alles friedlich. Das bestätigten Polizei und Sanitäter. Die positive Bilanz freut Meier, denn er plant, die Schlagertage auch im nächsten Jahr wieder zu veranstalten. Allerdings gebe es dazu noch keine Details. "Das muss erst mal mit der Stadt besprochen werden", sagte er. Bürgermeister Roland Eichmann erklärte, einer Fortführung der Veranstaltung stehe prinzipiell nichts im Wege. Aber es seien konkrete Gespräche nötig.

Verbesserungen bei den Sanitäranlagen

Für eine zweite Auflage plant Meier einige Verbesserungen. So wolle man die Dixi-WCs durch Toilettenwagen ersetzten. "Das war schon dieses Jahr geplant, aber leider gibt es vor Ort keinen Strom- und Wasseranschluss", so Meier. Man sei mit der Stadt in Kontakt, in wie weit sich die Infrastruktur dahingehend verbessern ließe. Eventuell lasse sich auch an den recht hohen Ticketpreisen etwas machen.

