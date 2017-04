2017-04-04 15:08:07.0

Bamberg/Mering Vergewaltiger von Mering nimmt Urteil an

Der Vergewaltiger von Mering, der auch andere Frauen belästigte, muss eine lange Haftstrafe antreten. Eine zunächst eingelegte Revision ist vom Tisch.

Eine Wendung gibt es im Fall des verurteilten Vergewaltigers von Mering. Wie bereits berichtet, wurde Anfang März der 26-jährige Angeklagte nach dreitägiger Hauptverhandlung am Landgericht in Bamberg wegen der Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens im September 2015 in Mering und sexueller Nötigung in zwei Fällen (in Schwabach und Kersbach in den Jahren 2015 und 2016) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt.

Angeklagter hatte zunächst Revision eingelegt

Die Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung blieb dabei vorbehalten. Gegen das Urteil hatte der Angeklagte zunächst Revision eingelegt. Wie die Pressestelle des Bamberger Landgerichts mitteilt, wurde diese nunmehr zurückgenommen. Das Urteil der Jugendschutzkammer des Landgerichts Bamberg ist damit rechtskräftig. sev