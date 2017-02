2017-02-03 16:42:00.0

Friedberg Warum der Friedberger Bahnhof vergammelt

Christian Gumpp will den Friedberger Bahnhof seit Jahren renovieren. Doch es tut sich nichts. Zurzeit prozessiert der Unternehmer gegen die Stadt. Die weist die Schuld von sich. Von Ute Krogull

2013 kaufte Christian Gumpp den Friedberger Bahnhof. Inzwischen ist es ihm peinlich, wenn er auf dessen Zustand angesprochen wird: Schmuddelig, ungenutzt. Ein Teil des Erdgeschosses hat die Bahn gemietet, oben wohnen Flüchtlinge. Doch aus den Plänen, die der Unternehmer hatte, ist nichts geworden. Lokal, Tierarztpraxis, Renovierung. Fehlanzeige. Warum?

Fragt man den Friedberger, der in Königsbrunn einen Kunststoffgroßhandel führt, lässt er eine Schmipftirade auf die Stadt los: „Ich wollte dort ein schönes Lokal einrichten, hatte auch schon einen Partner. Doch bei der Stadt bin ich nur auf massive Blockaden gestoßen.“ Und schließlich habe er herausgefunden, was für ein Sorgenkind er sich mit dem Bau aus dem Jahr 1886 „für nicht wenig Geld“ ans Bein gebunden hatte.

Ständig fließe Wasser in den Keller, müsse immer wieder abgepumpt werden. Auch das Erdgeschoss sei teilweise überflutet. Der Grund laut Gumpp: „Der Kanal hat an dieser Stelle eine Verengung. Für die Entwässerung der Altstadt ist das zu wenig Durchmesser.“ Ein Problem sei dies vor allem seit dem Bau des Kreisverkehrs; die Stadtverwaltung banalisiere es jedoch. Bürgermeister Roland Eichmann habe ihn „schroff abgewiesen“. Jetzt antworte das Stadtoberhaupt nicht einmal mehr auf Schreiben.

Der Unternehmer hat einen Prozess angestrengt

Dafür treffen die Streitparteien sich vor Gericht. Der Unternehmer hat einen Prozess angestrengt. Er glaubt, dass es nur zwei Lösungen gibt: Entweder ein Regenrückhaltebecken oder ein größerer Kanal. Beides sei der Stadt wohl zu teuer. Es liege bereits ein Gutachten vor, das besage, dass die Stadt an dieser Stelle ein Problem mit der Kanalisation hat.

Allerdings verzögere die Stadt den Prozess, habe jetzt zum Beispiel ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes gefordert. Gumpp sagt: „Mir sind die Hände gebunden.“ Dabei kenne er sich mit alten Gebäuden aus, besitze mehrere und habe alle renoviert. „Das ist meine Leidenschaft“, erklärt der 49-Jährige. Auch für den Bahnhof habe er Geld zurückgelegt und mittlerweile eine soziale Einrichtung als potenziellen Mieter ausgemacht. Er hoffe immer noch auf eine Lösung mit der Stadt. Ob die wohl kommt?

Das sagt der Bürgermeister

Bürgermeister Roland Eichmann erklärt: „Unsere Fachleute sagen, die Stadt hat bei der Kanalisation alles richtig gemacht.“ Ein Kanal sei aber nicht dafür gedacht, jedes Hochwasser abzufangen. Wer für das Wasser im Keller verantwortlich ist, müsse das Gericht klären. Gumpp habe ein Recht, vor Gericht zu gehen, gesteht der Bürgermeister zu, sagt aber ansonsten: „Die Gespräche sind nicht einfach.“ Der Unternehmer halte sich nicht an Vereinbarungen, schreibe nur wütende Mails, wenn wieder Wasser im Keller ist. Und da antworte er dann tatsächlich nicht mehr.

Allerdings hat das Thema Wasser aus Eichmanns Sicht nichts mit einer schöneren Gestaltung zu tun: „Weißeln oder neue Fenster einbauen kann man unabhängig davon“, meint er. „Ich würde mir wünschen, dass Herr Gumpp dem Bahnhof mehr Aufmerksamkeit widmet.“ Und obwohl die Stadt seiner Ansicht nach zu viele alte Gebäude hat, bedauere er, dass es damals nicht gelungen ist, den Bahnhof zu erwerben.

Verbesserungen in Sicht

Er verspricht aber, dass der Stadtrat sich dieses Jahr mit einigen Punkten beschäftigen wird, die die Situation an dem Haltepunkt verbessern würden, darunter Toiletten und weitere Fahrradständer. Außerdem liefen die Verhandlungen mit der Bahn über ein Parkdeck „erfreulich“. In Zusammenhang mit der Bahn, die als komplizierter Verhandlungspartner bekannt ist, stellt sich das laut Eichmann so dar: „Die Verantwortlichen bei der Bahn wollen klären, unter welchen Voraussetzungen die Stadt ein Parkdeck umsetzen kann.“