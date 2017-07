2017-07-05 08:29:00.0

Schlagertage Wer kommt 2018 zu den Friedberger Schlagertagen?

Im Mai 2018 treten wieder Stars der Szene bei den Friedberger Schlagertagen auf. Unter anderem ist ein Sieger des Eurovision Song Contest dabei, der alle lieb hat. Von Ute Krogull

Am Freitag und Samstag 11. und 12. Mai 2018, gehen die zweiten Friedberger Schlagertage über die Bühne. So mancher hat sich schon gefragt, wer nach Mickie Krause, Jürgen Drews, Michelle und Vanessa Mai noch ins Zelt am Friedberger See kommen wird. Jetzt steht es fest. Bereits seit einiger Zeit angekündigt ist die Schlagerkanone DJ Ötzi („Anton aus Tirol“). Außerdem werden es einige bekannte Gesichter sein, die selbst Nicht-Schlagerfans ein Begriff sind.

Dazu zählt vor allem am Samstagabend Guildo Horn. Der Sänger mit dem Pädagogik-Studium und dem schrägen Outfit schaffte es 1998 beim Eurovision Song Contest für Deutschland den 7. Platz mit dem Ohrwurm „Guildo hat euch lieb!“

Wie klingt Helene Fischer auf niederländisch?

Ebenfalls bekannt sind die beiden Top-Acts am Freitagabend – spätestens dann, wenn man ihre Songs hört. Loona ist seit ihrem Hit „Bailando“ international bekannt. 2014 hat die gebürtige Niederländerin mit „Ademloos door de Nacht“ außerdem den Dauerbrenner von Helene Fischer in ihrer Heimat neu aufleben lassen. Auch Nik P. ist eine feste Größe der Schlagerszene In Zusammenarbeit mit DJ Ötzi veröffentlichte der geborene Österreicher den meistverkauftesten Schlagertitel Deutschlands: „Ein Stern (..Der deinen Namen trägt)“.

Um diese bekannten Namen – nicht zu vergessen Mickie Krause („Schatz, schenk mir ein Foto“), der zum zweiten Mal auftritt – formiert sich ein Programm regionaler und anderer Künstler. Nachdem dieses Jahr die eigens gegründete Brassband Brasseroni ihre Premiere gab, werden sie 2018 wieder an beiden Tagen das Publikum mit ihrer Covermusik aufheizen. Als regionaler Act werden am Freitag zum ersten Mal Salavtore e Rosario auf der Bühne stehen. Die Königsbrunner Brüder haben dieses Jahr ihre Single „Du bist für mich der Knaller“ veröffentlicht.

Auch eine Boygroup in Lederhosen kommt an den Friedberger See

Am Samstag geht es international rund. Mit viel „Rückenwind“ wird der 20-jährige Vincent Gross zum ersten Mal in Friedberg auf der Bühne stehen. Seine Debütsingle veröffentlichte der Schweizer im März. Er gilt in seiner Heimat bereits als der Shootingstar, sagen die Veranstalter der Schlagertage, die ebenfalls Schweizer sind. Gross machte auf sich aufmerksam, als er den Nachwuchswettbewerb „Hello Again“ gewann. Auftritte haben außerdem Marc Pircher aus dem Zillertal und die „Lederhosen-Boygroup“ Voxxclub.

Die Veranstalter wollen auch sonst einiges besser machen. So hatte es Kritik an den Eintrittspreisen zwischen 50 und 250 Euro gegeben. Daher gibt es ab sofort Tickets online zum Frühbucherrabatt von 35 Euro (www.schlagertage.de). Auch um Verbesserung der sanitären Anlagen sei man bemüht und der Außenbereich des Zeltes werde mit zusätzlichen Essensständen und Sitzmöglichkeiten vergrößert.

