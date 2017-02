2017-02-14 15:39:24.0

Übergewicht Abnehmen: Schon ein paar Kilo weniger sind gut für die Gesundheit

Übergewicht macht krank. Dabei können schon ein paar Kilo einen Unterschied für die Gesundheit machen, betonen Experten.

Adipositas und Übergewicht schaden der Gesundheit. Bekannte Probleme sind Bluthochdruck, Diabetes, Herz- oder Kreislauferkrankungen. Abnehmen ist in diesen Fällen gesund - schon kleine Schritte können einen Unterschied machen.

Martina de Zwaan, Direktorin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Hannover, sagt, dass Betroffene erst einmal nur fünf bis zehn Prozent ihres Gewichts abnehmen sollten. "Es ist besser, fünf Kilo abzunehmen und dieses Gewicht zu halten, als zu viel zu wollen und dann aufzugeben", erklärt sie.

Übergewicht: Ein paar Kilo für die Gesundheit abnehmen

Welche Tipps gibt die Expertin fürs Abnehmen? Wer sein Essverhalten ändern möchte, könnte das mit einigen Tricks erleichtert - beispielsweise durch kleine Teller.

Außerdem sei der Mensch darauf eingestellt, zu essen, wenn es etwas zu essen gebe. Wer abnehmen möchte, sollte daher niemals hungrig einkaufen gehen - das Risiko sei dann höher, mehr oder fettigere Sachen mit nach Hause zu nehmen.

Und noch einen Hinweis betont die Expertin: Wer beim Abnehmen "sündigt", soll nicht verzweifelt sein. Es sei entscheiden, trotzdem weiterzumachen - und mit realistischen Erwartungen erst einmal nur ein paar Kilo für die Gesundheit abzunehmen.

Die größten Diät-Mythen Ein Gläschen Wein zum Essen kann nicht schaden. Leider Falsch: Denn Alkohol hat viele Kalorien. Nämlich rund 7 pro Gramm. Foto: Riedel

Abnehmen: Manche Diäten schaden der Gesundheit

Experten weisen auch darauf hin, dass bestimme Diäten ungesund sein können. Lars Selig, Leiter des Ernährungsteams am Universitätsklinikum Leipzig, kritisiert zum Beispiel die Cheat Day Diät. Dabei wird an sechs Tagen auf die Ernährung geachtet - und am siebten dann nach Herzenslust geschlemmt.

Das könne laut Selig aber dazu führen, dass die Menschen am siebten Tag besonders fettig essen. Das erschwere nicht nur das Abnehmen, sondern könne auch die Gesundheit schädigen. Es bestehe zum Beispiel die Gefahr einer Gallenkolik. dpa