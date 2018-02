2018-02-06 10:56:00.0

Lebensmittel Aldi will Angebot an frischen Backwaren deutlich ausweiten

Aldi Süd will sein Angebot an Backwaren deutlich ausweiten. Bis zu 40 Produkte sollen in den Filialen künftig frisch zubereitet werden.

Aldi Süd will sein Angebot an frisch zubereiteten Backwaren deutlich ausweiten. Foto: Aldi Süd/obs