Sommer-Früchte Aroma erhalten: Wie säubert man Kirschen und Beeren richtig?

Frische Erdbeeren, Himbeeren und Kirschen - darauf freut man sich im Sommer! Doch wie soll man die Früchte richtig säubern, damit das Aroma und die Konsistenz erhalten bleiben?

Pink, lila, dunkelrot - Kirschen und Beeren haben derzeit Saison. Besonders bei Kindern stehen die süßen Früchtchen hoch im Kurs. Fast alle Früchte sind aber sehr empfindlich und verderben schnell.

Was beim Zubereiten zu beachten ist, damit das Aroma von Kirschern, Erdbeeren und anderen Früchten erhalten bleibt, erläutert die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse.

Vitaminreicher Genuss: Früchte und Beeren richtig säubern

Himbeeren

Schon seit dem Altertum ist die Himbeere als Heilpflanze bekannt. Sie weist einen hohen Gehalt an,Vitamin C, A und B sowie Mineralstoffen wie Kalium, Phosphor, Kalzium und Magnesium auf.

Frisch gekauft, halten sich die weichen Früchte nur einen Tag. Damit sie ihr intensives Aroma und ihre Konsistenz behalten, gilt: vorsichtig und unter schwachem Brausestrahl mit Wasser säubern. Langes Einlegen in Wasser entzieht das Aroma.

Erdbeeren

In der sensiblen roten Frucht stecken viele gesunde Inhaltsstoffe. Da Erdbeeren kaum Kalorien haben, sind sie eine sommerliche Köstlichkeit, die Sie unbeschwert genießen dürfen

Die grünen Kelchblätter bleiben beim Waschen dran. Das verhindert, dass die Früchte wässrig werden. Einen harten Wasserstrahl verzeihen sie nicht. Lieber legt man die Früchte kurz in eine mit Wasser gefüllte Schüssel. Den Stielansatz kann man danach mit einem kleinen Messer entfernen.

Sommer-Früchte: Gequetschte Kirschen schimmeln leicht

Johannisbeeren

Ob rot, schwarz oder weiß: Alle Johannisbeeren gelten zu Recht als gesund. Ganz besonders viel Gutes für die Gesundheit haben allerdings schwarze Johannisbeeren zu bieten: Sie haben mit fast doppelt so vielen Ballaststoffen und etwa drei Mal so viel Vitamin C im Vergleich mit ihren helleren Geschwistern eindeutig die Nase vorn.

Wer lieber rote und weiße Johannisbeeren nascht, tut sich aber dennoch etwas Gutes, denn auch sie enthalten beachtliche Mengen an wichtigen Nährstoffen. Diabetiker sind mit roten und weißen Johannisbeeren wegen ihres geringeren Gehalts an Kohlenhydraten sogar besser bedient.

Die zarten Beeren lagert man am besten ungewaschen. Wer sie essen möchte, kann sie ruhig in stehendem Wasser waschen. Für den Strahl aus der Leitung sind sie dagegen zu empfindlich. Wer sich das Abzupfen leichter machen möchte, streift sie am besten mit einer Gabel vom Stiel.

Kirschen

Ob süß oder sauer – Kirschen sind eine kalorienarme Nascherei! Die Kirsche enthält zahlreiche Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor und Eisen. Auch enthält sie die Vitamine B1, B2, B6 und Viramin C. Kirschen dienen zudem als Lieferant des Vitamins Folsäure. Dieses Vitamin ist besonders für Schwangere wichtig und unentbehrlich für die Zellteilung und die Blutbildung.

Sie bewahrt man am besten mit Stiel auf. Erst nach dem vorsichtigen Abbrausen kann man ihn abzupfen - so wird das Aroma nicht ausgewaschen. Früchte, die gerissen oder gequetscht sind, müssen weg. Sie schimmeln leicht. dpa

