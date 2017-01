2017-01-03 14:04:34.0

Wintertipps Auf was Autofahrer im Winter achten müssen

Bremsprobe, Schuhe abklopfen, im zweiten Gang anfahren: Gerade im Winter muss man sich mit Autos auskennen, sonst wird es gefährlich. Tipps, mit denen Sie sicherer unterwegs sind.

180 Unfälle zählt die Polizei in Schwaben seit dem Wintereinbruch am Montagnachmittag. Dabei sprechen die Beamten von einem eher glimpflichen Wintereinbruch für Autofahrer. Für die nächsten Tage erwarten Meteorologen allerdings deutlich stärkeren Schneefall. Dann drohen durch Glätte mehr Unfälle. Vor allem im Winter wird es gefährlich, wenn man sich mit seinem Auto nicht auskennt. Diese Tipps gibt der ADAC:

Vor der dem Einsteigen

Auto von Schnee befreien Rundrum sollte alles weg. Sowohl der Schnee auf dem Dach - damit dieser beim Bremsen oder Beschleunigen nicht hin und herrutscht - als auch das Eis von den Fenstern, Lichtern und Spiegeln. Wer nur ein kleines Guckloch freimacht, der kann vor Gericht eine Mitschuld bei einem Unfall bekommen. Scheibenwischer müssen sanft gelöst werden. Denn schon kleinste Risse in der Gummilippe lassen das Wischerblatt unbrauchbar werden.

Als Winterreifen gelten nur solche Reifen, die mit der Aufschrift „M + S“, einem Schneeflockensymbol oder einem Alpine-Symbol gekennzeichnet sind. Dies gilt auch für „Allwetter- oder Ganzjahresreifen“. Die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 Millimeter.

In der kalten Jahreszeit ist generell mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr notwendig.

Starten Sie Ihre Fahrten früher als üblich und kalkulieren Sie längere Fahrzeiten ein.

Befreien Sie alle Fahrzeugscheiben vor Fahrtbeginn von Schnee und Eis.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und meiden Sie Driftversuche bei schliddrigem Untergrund.

Der Bremsweg wird in der Regel länger, das Fahrzeug bricht unter Umständen aus. Die vermeintlichen Vorzüge von Allrad-Fahrzeugen spielen beim Bremsvorgang keine Rolle.

Halten Sie noch mehr Abstand.

Nicht vergessen: In der Dämmerung stets mit Licht fahren.

Meiden Sie kleine und ungeräumte Seitenstraßen. Geräumte Hauptstraßen mögen manchmal länger sein - aber meist besser geräumt.

Räumfahrzeuge sollten nicht überholt werden.

Schuhe abklopfen Ein wichtiger Punkt für alle, die nicht wissen, wieso ihre Scheiben immer so stark beschlagen: Das hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Gerade im Winter sollte man darauf achten, dass diese innerhalb des Autos niedrig bleibt, damit sich kein Eisfilm an der Scheibe sammelt. Deshalb sollte man die Schuhe beim Einsteigen abklopfen. Gegen eine beschlagene Scheibe hilft zudem, sie schlichtweg regelmäßig zu putzen - Schmutz bindet Feuchtigkeit - oder das Fahrzeug mit einer Standheizung auszurüsten.

Vor dem Losfahren

Klimaanlage anschalten Auch wenn es eigentlich schon kalt genug ist: Die Klimaanlage sollte gerade vor dem Losfahren angeschaltet werden. Denn diese trocknet die feuchte Luft im Innenraum.

Gebläse einstellen Das Gebläse und die Temperatur auf eine hohe Stufe stellen. Luftdüsen sollten in Richtung der Scheiben gerichtet sein. Umluftbetrieb sollte ausgeschaltet bleiben, damit die feuchte Luft aus dem Auto raus kommt. Im Stand warmlaufen lassen sollte man das Auto nicht.

Bei der Fahrt

Anfahren Falls der Untergrund glatt ist: Seitenfester runter, um zu hören, ob die Reifen durchdrehen. Falls das passiert, notfalls im zweiten Gang anfahren und nur vorsichtig Gas geben.

Gaspedal und Schaltknüppel Plötzliches Gasgeben vermeiden, da das das Auto ausbrechen lassen kann. Während des Lenkens sollte man ebenfalls auf den Tritt aufs Gaspedal verzichten. Zudem sollte man stets in einem möglichst hohen Gang fahren, um hohe Motordrehzahlen zu vermeiden. So haben die Reifen besseren Grip. Ein ruckartiges Zurückschalten bei hohen Drehzahlen lässt die Antriebsräder rutschen und sollte vermieden werden - ebenso wie ein "Kick Down" bei Automatikautos.

Bremspedal Bremsen sollte man sanft benutzen, damit der Wagen nicht zu rutschen beginnt. Um den Untergrund zu überprüfen, sollte man immer wieder kleine Bremsproben machen - natürlich nur auf freier Strecke.

Notbremsung Auf winterlichen Straßen sollte man bei einer Notbremsung voll auf Bremse und Kupplung treten. Falls der Wagen dabei ausschert: Bremse lockern, gegenlenken und wieder voll auf die Bremse treten. Bei Autos ohne ABS sollte die Bremse dosierter eingesetzt werden. Hierbei muss man darauf achten, dass die Reifen nicht blockieren.

Lenken beim Schlittern Auskuppeln und schnell, aber gefühlvoll, gegenlenken. Falls auch das nicht mehr klappt, voll auf die Bremse treten.

Abstand Vor dem vorausfahrenden Auto sollte im Winter immer mindestens der halbe Tacho Abstand gehalten werden. AZ