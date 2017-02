2017-02-14 06:53:00.0

Valentinstag 2017 Blumen am Valentinstag: Bloß keinen Krokus schenken!

Die Bedeutung von Blumen ist ganz unterschiedlich, vor allem am Valentinstag sollte man auf die richtige Wahl achten. Wer die falsche Blume schenkt, kommt in Erklärungsnot. Von Sonja Krell

Liebe Männer, Sie müssen jetzt stark sein. Ja, weil es halt wieder einmal so weit ist. Weil heute einer dieser Tage im Jahr ist, an denen die gemeine Frau etwas erwartet. Liebe, Aufmerksamkeit, Zuneigung – in Form von Worten, eines romantischen Abendessens oder, im Interesse der Floristen, indem Sie Blumen sprechen lassen. Mit einem schönen Strauß kann Mann eigentlich nichts verkehrt machen, heißt es. Was zumindest für rote Rosen stimmen mag. Denn die sagen der Frau, für die sie bestimmt sind, dass dies die ganz, ganz große Liebe ist.

Finger weg von Narzisse und Krokus

Nur falls alle Rosen heute auf dem Heimweg von der Arbeit schon weg sein sollten, überlegen Sie genau, was in die Vase kommt: Wer frisch verliebt ist, für den mag sich ja Flieder eignen. Der steht für die erwachende Liebe, wie die Autorin Vanessa Diffenbaugh in ihrem Buch „Die verborgene Sprache der Blumen“ sagt. Orchideen wären auch eine gute Idee. Die bedeuten elegante Schönheit. Aber Obacht: Manche Blumen sprechen eine ganz andere Sprache. Die Narzisse etwa soll der Beschenkten zu verstehen geben, dass sie ganz schön eitel ist. Schlimmer ist da nur der Krokus, der so viel sagt wie: Ich muss mir das alles noch überlegen.