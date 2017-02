2017-02-03 14:56:15.0

Fernsehen DVB-T wird abgeschaltet: Wie Sie das neue DVB-T2 empfangen

Ende März wird das Antennen-Signal für Fernseher umgestellt. DVB-T2 HD heißt das neue Signal - und kann auf alten Receivern nicht empfangen werden. Was Betroffene wissen sollten. Von Christian Gall

Viele Fernsehzuschauer empfangen ihr Programm über Antenne - doch wer Ende März noch seine alte DVB-T-Anlage verwendet, sitzt vor einem weiß-rauschendem Bildschirm. Dann wird das alte Signal abgeschaltet, um dem neuen DVB-T2 HD Platz zu schaffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Betroffene.

DVB-T wird abgeschaltet - wer ist betroffen?

Betroffen sind alle, die ihr Fernsehsignal über Antenne empfangen - laut Digitalisierungsbericht der Medienanstalten neun Prozent aller Fernsehzuschauer. Bei 34,2 Millionen Haushalten bundesweit sind das mehr als drei Millionen. Benutzer von Kabelanschlüssen oder Satellitenanlagen werden nichts von der Umstellung bemerken.

ANZEIGE

Wann erfolgt die Umstellung auf DVB-T2?

In 18 Ballungs­räumen erfolgt die Umstellung für das Antennen­fernsehen am 29. März 2017. Andere Regionen folgen bis Früh­jahr 2019. Wer sein Fernsehprogramm über Antenne empfängt, sollte also bald handeln.

Welche Antennen und Receiver sind für den DVB-T2-Empfang nötig?

Zwei Geräte sind von der Umstellung direkt betroffen - Antennen und Empfänger, auch Receiver genannt. Ab Ende März benötigen viele Menschen demnach neue Antennen. Die Stiftung Warentest hat mehrere preisgünstige und leistungsstarke Geräte vorgestellt. Wer jedoch einen sehr neuen Fernseher besitzt, hat den passenden Empfänger zum Teil schon im Gerät verbaut. Ob Ihr Fernseher diese Ausstattung besitzt, können Sie bei dieser Gerätesuche herausfinden.

Das ist DVB-T2 HD 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Am 29. März wird das Antennensignal DVB-T auf DVB-T2 HD umgestellt.

Am 29. März wird das Antennensignal DVB-T auf DVB-T2 HD umgestellt.

Betroffen sind mehrere Millionen Haushalte in Deutschland.

Betroffen sind mehrere Millionen Haushalte in Deutschland.

Alte Antennen und Receiver empfangen dann kein Signal mehr.

Alte Antennen und Receiver empfangen dann kein Signal mehr.

Manche modernen Fernseher haben die neue Technik bereits integriert.

Manche modernen Fernseher haben die neue Technik bereits integriert.

Zuerst sind Ballungszentren in Deutschland betroffen.

Zuerst sind Ballungszentren in Deutschland betroffen.

Bis zum Frühjahr 2019 folgen weitere Regionen.

Bis zum Frühjahr 2019 folgen weitere Regionen.

Ab dem 29. März werden rund 40 Programme über DVB-T2 HD empfangbar sein.

Ab dem 29. März werden rund 40 Programme über DVB-T2 HD empfangbar sein.

Einige Fernsehsender sind nicht kostenlos verfügbar.

Wo empfange ich das neue Antennen-Signal?

Grundsätzlich ist DVB-T2 HD in allen Ballungszentren verfügbar. In manchen Großstädten kann der Empfang jedoch eingeschränkt sein. So ist die Stadt Augsburg beispielsweise gut vom Signal abgedeckt, Ulm hingegen hat vorerst keinen Empfang. Einen guten Überblick über den Senderadius gibt diese Karte. Wer genau wissen will, ob bei ihm zuhause DVB-T2 HD empfangbar ist, kann das hier anhand seiner Postleitzahl herausfinden.

Warum wird das Signal umgestellt?

Das alte DVB-T Signal, das seit 2008 gesendet wird, kann keine HD-Programme übertragen. Das merken immer mehr Nutzer mit neuen Fernseher - dort sieht das Bild dann qualitativ schlecht aus.

Welche Programme können empfangen werden?

Bereits seit dem 31. Mai 2016 werden via DVB-T2 sechs HD-Programme ausgestrahlt: Das Erste, ZDF, RTL, ProSieben, SAT.1 und VOX. Ab dem 29. März 2017 werden dann etwa 40 Programme verfügbar sein. Einige sind jedoch im Rahmen des Freenet-Programms kodiert. Um sie empfangen zu können, benötigen Sie einen Entschlüsselungscode, der an monatliche Kosten gebunden ist.