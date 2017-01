2017-01-26 11:38:57.0

Stiftung Warentest DVB-T2 im Test: Guter TV-Empfang muss nicht teuer sein

Der Antennenempfang wird auf DVB-T2 umgestellt. Die Stiftung Warentest hat Fernseher, Receiver und Antennen für das neue Fernsehen in hoher Auflösung unter die Lupe genommen.

Lange ist nicht mehr Zeit für diejenigen, die Fernsehen über die Antenne empfangen: In 18 Ballungs­räumen erfolgt die Umstellung für das Antennen­fernsehen am 29. März 2017. Andere Regionen folgen bis Früh­jahr 2019. Wer sein Fernsehprogramm über Antenne empfängt, sollte also bald handeln. Hier können Sie feststellen, wie es in Ihrer Region aussieht.

Die Stiftung Warentest hat Fernseher, Empfänger und Antennen für das neue Antennenfernsehen in hoher Auflösung getestet, damit der Umstieg von DVB-T auf DVB-T2 gelingt.

Fernseher: Wer einen Fernseher mit integriertem DVB-T2-HD-Empfänger besitzt, braucht kein Zusatzgerät mehr und hat am wenigsten Kabelsalat. Von den gut 950 getesteten Fernsehern bieten mehr als hundert den integrierten Empfang unverschlüsselter Programme wie ARD, ZDF und dritte Programme. Die Fernseher sind ab 260 Euro zu haben, Modelle mit insgesamt gutem Qualitätsurteil ab 535 Euro. Wer auch verschlüsselte Programme der Privatsender sehen möchte, braucht zusätzlich ein Entschlüsselungsmodul für knapp 80 Euro und muss ab Ende Juni 2017 eine jährliche Gebühr von 69 Euro bezahlen.

Receiver: Wer seinen alten Fernseher behalten möchte, muss eine Empfangsbox nachkaufen. Solche Geräte gibt es schon für unter 50 Euro. Die Ergebnisse waren meist gut und befriedigend. So bekam die ComagSL30T2 für 39 Euro das Qualitätsurteil gut (2,2). Diese Receiver zeigen aber nur die freien öffentlich-rechtlichen Sender. Ab rund 65 Euro gibt es gute Empfangsboxen mit Decoder, die auch verschlüsselte Privatsender zeigen können. Auch hier waren die Ergebnisse gut und befriedigend. Testsieger war hier die Box Technisat Digipal Isio HD für 142 Euro (Note: 1,7). Die Skymaster DTR5000 für 61,50 Euro erhielt das Qualitätsurteil 2,1. Aber auch bei diesen Boxen fällt die Jahresgebühr von 69 Euro an.

Antenne: Für den Empfang der Signale taugt meist die bisher verwendete Antenne. In guter Empfangslage reicht eine Zimmerantenne voll und ganz, in schwacher Empfangslage sollte eine Außen- oder Dachantenne zum Einsatz kommen. Im Test von 14 Zimmerantennen fanden die Tester drei sehr gute Antennen, aber auch vier mangelhafte. Die günstigste sehr gute Antenne, die Technisat Digitenne TT2, kostet nur 25 Euro. AZ

