2017-01-31 08:17:16.0

Winter Damit die Versicherung zahlt: Wasserrohre bei Frost absperren

In einem Schadensfall kann der Versicherer in manchen Fällen die Übernahme der Kosten verweigern. Damit das nicht passiert, sollten Sie folgende Regeln beachten.

Es ist kalt in Deutschland: Hausbesitzer sollten deswegen grundsätzlich Wasserrohre bei Frost entleeren und absperren. Zudem müssen sie alle Zimmer ausreichend beheizen. Denn in einem Schadensfall könnte sonst der Versicherer die Übernahme der Kosten verweigern, so die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. In der Regel übernimmt die Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung solche Leitungsschäden. Der spezielle Versicherungsschutz muss allerdings im Vertrag enthalten sein.

Vor allem bei anhaltenden Minusgraden, wie in den vergangenen Wochen, kann Wasser in den Rohren gefrieren. Es dehnt sich dann aus und sprengt unter Umständen die Rohre. Taut das Wasser wieder, fließt es in die Wohnung. dpa/tmn