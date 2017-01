2017-01-25 13:31:10.0

Neue Gesetze Das ändert sich am 1. Februar 2017 in Deutschland

Verbraucher müssen sich ab 1. Februar 2017 in Deutschland auf einige Änderungen einstellen. Ein Überblick über neue Gesetze, Gesetzesänderungen und sonstige Neuerungen.

Neue Gesetze bringen ab 1. Februar 2017 für Deutschlands Verbraucher und Steuerzahler wieder Änderungen mit sich. Ein beliebtes Abo wird außerdem teurer - und Energie in einem Bereich etwas günstiger. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen im neuen Monat.

Umzugs-Pauschalen steigen zum 1. Februar 2017

Viele Menschen müssen aus beruflichen Gründen umziehen. Die Kosten, die für einen beruflich bedingten Umzug anfallen, können beim Finanzamt als Werbungskosten angegeben werden. Dabei werden die steuerlich absetzbaren Pauschbeträge zum 1. Februar 2017 erhöht.

Der Pauschbetrag für Umzüge, die bis Ende Januar 2017 abgeschlossen wurden, liegt laut Steuerzahlerbund für Ledige bei 746 und für Verheiratete bei 1493 Euro. Vom neuen Monat an können dann 764 (Ledige) oder 1528 Euro (Verheiratete) bei der Steuer angegeben werden. Für jede weitere Person, die im Haushalt lebt, können pauschal weitere 337 Euro angegeben werden.

Für die Berechnung kommt es übrigens exakt auf den Tag an, an dem der Umzug beendet wird. "Werden die Möbel also am 1. Februar 2017 ausgeladen, gilt der neue Pauschbetrag", so die Verbraucherzentrale NRW.

Gaspreise sinken für viele Verbraucher

Viele Gas-Kunden können sich auf sinkende Preise freuen. Insgesamt 354 Grundversorger hatten zuletzt schon die Preise gesenkt oder angekündigt, dies im ersten Quartal 2017 zu tun. Einige Verbraucher werden also ab 1. Februar weniger für ihren Gasverbrauch bezahlen, berichtet das Vergleichsportal Check24. Im Schnitt betragen die Preissenkungen demnach 6,5 Prozent. Sie betreffen insgesamt etwa 13 Millionen deutsche Haushalte.

Amazon Prime wird teurer - und bietet Monatsabos an

Amazon Prime wird teurer. Zum 1. Februar 2017 steigt der Preis von 49 Euro jährlich auf 69 Euro im Jahr. Auch das vergünstigte Studenten-Abo wird teurer, hier steigt der Preis von 24 Euro auf 34 Euro im Jahr, so Amazon. Wer bereits Prime-Mitglied ist, für den ändert sich nichts, sofern die nächste Jahresgebühr vor dem 1. Juli 2017 fällig wird. Danach gelten dann ebenfalls die neuen Abo-Preise.

Daneben bietet Prime nun auch eine Monats-Mitgliedschaft für Prime an. Sie kostet 8,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Neue Informationspflichten ab 1. Februar für Unternehmen

Dass es zwischen Firmen und ihren Kunden mal Ärger gibt, ist kaum zu vermeiden. Seit gut einem Jahr können sich Betroffene dabei an zugelassene Verbraucherschlichtungsstellen wenden und dort versuchen lassen, den Streit zu schlichten. Nun werden Unternehmen dazu verpflichtet, mitzuteilen, ob sie sich an dieser Streitschlichtung grundsätzlich beteiligen. Ab 1. Februar 2017 muss das auf der Webseite oder mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen dargestellt werden. Darauf weist das Bundesjustizministerium hin. Wenn die Unternehmer zur Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren verpflichtet sind, muss der Hinweis die genaue Anschrift und die Webseite der zuständigen Schlichtungsstelle enthalten.

Ausgenommen davon sind Kleinstunternehmer mit bis zu zehn Beschäftigten. Weitere Informationen dazu gibt es hier. (AZ, bo)