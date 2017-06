2017-06-19 06:56:00.0

Sonnencreme Diese neue Sonnencreme soll die Melaninbildung anregen

Sommerbraune Haut gilt als attraktiv, obwohl UV-Licht eigentlich schädlich ist. Forscher haben nun einen Stoff entwickelt, der eine Bräunung trotz Sonnencreme ermöglichen könnte.

Sonnenbaden und braun werden um jeden Preis, das gehört für viele zum Sommer. Oftmals wird zugunsten der Bräune sogar auf schützende Sonnencreme verzichtet. Doch die schädlichen UV-Strahlen im Sonnenlicht sind nicht zu unterschätzen. Unsere Haut merkt sich jeden Sonnenbrand und das Hautkrebsrisiko steigt bei ungenügendem Schutz vor UV-Strahlen enorm. Forscher haben nun ein Molekül entwickelt, das die Haut unabhängig von UV-Licht bräunen soll und außerdem das Risiko für Hautkrebs reduzieren könnte.

Neue Sonnencreme: Sommerliche Bräune ohne UV-Licht

Die Wissenschaftler des Massachusetts General Hospital (MGH) und des Dana-Farber Cancer Institute (DFCI) veröffentlichten ihre Studie vergangene Woche im Fachmagazin Cell Reports. Zwar haben sie keine Sonnencreme hergestellt, aber mithilfe ihrer Forschung könnte eine bessere Sonnenmilch entwickelt werden. Denn der von ihnen entwickelte Stoff könnte menschlicher Haut Sonnenbräune ohne die schädliche Wirkung von UV-Licht verleihen.

ANZEIGE

Bisher fehlt eine klinische Studie, erste Versuche an Mäusen und menschlichen Hautpartikeln sind jedoch vielversprechend. Der von den Forschern entwickelte Stoff regt die Melaninproduktion in der Haut an. Die Melaninbildung wird normalerweise durch die UVB-Strahlung im Sonnenlicht angeregt. Die dunklen Pigmente dienen der Haut als natürlicher Schutz vor der schädlichen UV-Strahlung. Daher könnte auch die künstlich angeregte Melaninbildung vor UV-Licht schützen - der Stoff wäre sozusagen Bräunungs- und Sonnencreme in einem.

So verwenden Sie Sonnecreme richtig 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Sonnencreme mit dem passenden Schutzfaktor aussuchen: Der Sonnenschutzfaktor gibt an, um das wievielfache sich die Eigenschutzzeit der Haut durch das auftragen der Creme verlängert. Würde die Haut ungeschützt nach 10 Minuten erröten, verlängert eine Creme mit Faktor 30 die Zeit auf 300 Minuten.

Sonnencreme mit dem passenden Schutzfaktor aussuchen: Der Sonnenschutzfaktor gibt an, um das wievielfache sich die Eigenschutzzeit der Haut durch das auftragen der Creme verlängert. Würde die Haut ungeschützt nach 10 Minuten erröten, verlängert eine Creme mit Faktor 30 die Zeit auf 300 Minuten.

Die Sonnencreme großzügig auftragen. Sonst wird der angegebene Schutzfaktor nicht erreicht. Als Faustregel gilt: Ein 1,80 Meter großer Mann sollte 40 Mililiter, also etwa 3 Esslöffel, Sonnenmilch auftragen. Bei Sprays empfehlen Experten, sich zweimal einzusprühen.

Die Sonnencreme großzügig auftragen. Sonst wird der angegebene Schutzfaktor nicht erreicht. Als Faustregel gilt: Ein 1,80 Meter großer Mann sollte 40 Mililiter, also etwa 3 Esslöffel, Sonnenmilch auftragen. Bei Sprays empfehlen Experten, sich zweimal einzusprühen.

Nach dem Baden den Sonnenschutz erneuern. Auch bei der Verwendung von wasserfesten Produkten sollte regelmäßig nachgecremt werden.

Nach dem Baden den Sonnenschutz erneuern. Auch bei der Verwendung von wasserfesten Produkten sollte regelmäßig nachgecremt werden.

Wer glaubt im Wasser bekomme man keinen Sonnebrand der irrt. Selbst in einer Wassertiefe von einem Meter haben UVB-Strahlen noch 50 Prozent ihrer Intensität. UVA-Strahlen gar 80 Prozent. Also auch eincremen, wenn der Liegeplatz im Schatten liegt, man aber längere Zeit ins Wasser gehen will.

Bräunungscreme ist kein Ersatz für Sonnencreme

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bräunungscremes, die nur die obersten, abgestorbenen Hautpartikel einfärben, könnte der neue Stoff zwar durch die Anregung der Melaninproduktion auch einen UV-Lichtschutz bieten, allerdings reicht dieser nicht aus. Es handelt sich folglich um keinen Ersatz für Sonnencreme, sondern vielmehr um einen Zusatz der es auch hellhäutigen Menschen ermöglichen soll, braun zu werden und somit weniger empfindlich für Hautkrebs. Verbraucher sollten sich jedoch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Bevor der Stoff als Bräunungs- und Sonnencreme auf den Markt kommen kann, sind ohnehin weitere Studien notwendig. AZ

Mehr zum Thema finden Sie hier:

Joghurt, Quark und ASS helfen bei starkem Sonnenbrand

Augsburger Hautärztin warnt vor Irrtümern bei Sonnencreme

Gesundheitsrisiko Solarium: Sichere UV-Strahlung gibt es nicht

Gesundheitsrisiko Solarium: Sichere UV-Strahlung gibt es nicht