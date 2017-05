2017-05-10 18:45:00.0

Erdbeer-Zeit Erdbeeren mit dunklen Druckstellen besser wegwerfen

Mit der Sommerzeit kommt auch wieder die Erdbeerzeit. Verbraucher sollten darauf achten Erdbeeren mit dunklen, weichen Stellen lieber wegzuwerfen.

Beim Kauf von Erdbeeren sollte man im Hinterkopf behalten, dass sie schnell verbraucht werden müssen. Vor dem Verzehr ist es wichtig, die Erdbeeren zu säubern und auf Druckstellen zu überprüfen. Sind Druckstellen vorhanden, schneidet man diese am besten direkt nach dem Einkaufen weg und deckt die Schnittstellen mit einer Folie ab. Haben die Früchte jedoch dunkle, weiche Stellen, sollte man sie besser wegwerfen.

Dunkle Stellen bei Erdbeeren können krank machen

Solche Stellen können von Mikroorganismen befallen sein, die Krankheiten hervorrufen, warnt die Initiative «Zu gut für die Tonne». Schutz vor Druckstellen bietet eine flache Box, in der die Erdbeeren locker nebeneinander liegen können. So verpackt, halten sie sich im Gemüsefach bis zu zwei Tage lang.

Was man bis dahin nicht verzehrt, lässt sich mit Gelierzucker zu einer kaltgerührten Marmelade pürieren, die ebenfalls rasch verbraucht werden sollte: Sie hält sich etwa 14 Tage lang im Kühlschrank.

Erdbeerernte verzögert sich durch die Kälte

Die kühlen Temperaturen in diesem Jahr verzögern den Start in die Erdbeerernte. Der ungewöhnlich frostreiche April hat bei vielen Erdbeerbauern erhebliche Schäden verursacht. Die Ernte könnte deutlich geringer als zuletzt ausfallen, was sich auch auf die Preise auswirken würde.

Erste Preismeldungen für deutsche Erdbeeren liegen zwischen vier und fünf Euro pro 500 Gramm. Freilanderdbeeren sind in der Regel günstiger. Ob Verbraucher dieses Jahr insgesamt mehr für die roten Früchte ausgeben müssen, ist deshalb noch offen.

Freilandfrüchte werden in vielen Regionen erst im Juni zu haben zu sein. Neben Importware kommen nun Erdbeeren in die Ladenregale, die hierzulande unter Folientunneln gewachsen sind. dpa

