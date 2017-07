2017-07-05 12:28:00.0

Altersvorsorge Es ist nie zu spät - So funktioniert private Altersvorsorge ab 50

Riester-Vertrag, Lebens- oder Rentenversicherung, ETF oder Banksparplan: Es gibt viele Möglichkeiten, um für den Lebensabend vorzusorgen. Auch im Alter kann sich das noch lohnen. Von Sabine Meuter

Bis zum Renteneintritt sind es vielleicht noch 10 bis 15 Jahre. Aber ein Blick in die Unterlagen zeigt: Es könnte finanziell knapp werden. Doch ab 50 Jahren stellen sich viele die Frage: Lohnt sich die Altersvorsorge jetzt noch? Und wenn ja, welche Finanzprodukte sind sinnvoll?

Klar ist: Wer nur noch wenig Zeit hat, sollte versuchen, eine gute Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten. «Die Rendite ist umso höher, je mehr Risiko ein Sparer eingeht», erklärt Professor Martin Weber vom Institut für Investmentbanking an der Universität Mannheim. Aus seiner Sicht kann es sich lohnen, über einen börsennotierten Indexfonds (ETF) Geld in Aktien anzulegen. Über einen längern Zeitraum liegen ETFs meist im Plus. Eine jährliche Rendite von 4 Prozent ist bei einem weltweit anlegenden Indexfonds durchaus möglich.

Wer also etwa 100 Euro monatlich in einen solchen Fonds investiert, kann nach 10 Jahren über rund 14 800 Euro verfügen. Liegt die Rendite bei durchschnittlich 6 Prozent pro Jahr, sind es sogar rund 17 900 Euro. Eingezahlt hat der Sparer 12 000 Euro.

Der Haken dabei: Die Kurse schwanken, und das müssen Anleger aushalten können. «ETF eignen sich nur, wenn Verbraucher nicht gleich zu Rentenbeginn an das Geld müssen, sondern eine schlechte Börsenphase aussitzen können», betont deshalb Theodor Pischke von der Stiftung Warentest in Berlin.

Wer eine lebenslange Rente anstrebt, für den kann der Abschluss einer privaten Renten- oder Lebensversicherung sinnvoll sein. Hierbei kann der Kunde zwischen Rente oder Kapitalzahlung wählen. Die Leistungen der Versicherung sind vertraglich garantiert, so ist die Finanzplanung im Alter kalkulierbar.

Wer sich für die Rentenzahlung entscheidet, bekommt einen festen Betrag ausgezahlt. «Damit sind Kunden vor dem Risiko geschützt, dass das Kapital frühzeitig erschöpft ist», erklärt Mathias Zunk vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Altersvorsorge ab 50: Auch eine Sofortrente kann man abschließen

Allerdings gibt es auch hier einen Haken: «Kapitalbildende Rentenversicherungen sind oft mit hohen Kosten verbunden», erklärt Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen. Und das geht zu Lasten der Rendite.

Wer schon etwas Vermögen gebildet hat, kann auch eine Sofortrente abschließen. Dabei zahlt der Kunde kurz vor Rentenbeginn einen größeren Betrag ein und bekommt dafür für den Rest seines Lebens eine Rente auf sein Konto überwiesen. «Wer noch Geld gespart hat oder durch eine Erbschaft, Gewinn oder Lebensversicherung zu Geld kommt, sollte über eine Sofortrente nachdenken», empfiehlt Zunk. Er weist darauf hin, dass die lebenslange Rente auch dann garantiert ist, wenn die Summe der Auszahlungen die Einzahlung deutlich übersteigt.

Auch steuerlich ist die Sofortrente ein Gewinn, denn: Abgaben werden nur auf den geringen Ertragsanteil fällig. «Auch ein Riester-Vertrag kann mit 50plus noch eine Option sein», betont Oelmann. Aus ihrer Sicht ist die Förderung in Form der Zulage vom Staat vor allem für Geringverdiener sowie für Familien mit Kindern interessant, da hier der Eigenbetrag eher gering ist.

Für gut verdienende Singles ist nicht die Zulage attraktiv, sondern der Sonderausgabenabzug bei der Steuererklärung: Diejenigen, die einen hohen Steuersatz haben, bekommen entsprechend mehr vom Fiskus erstattet. In jedem Fall aber müssen Steuern in der Rentenphase gezahlt werden. «In der Summe kann sich die Förderung für die meisten durchaus rechnen», so Oelmann.