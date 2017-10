2017-10-09 07:46:29.0

Selbstmedikation Experten warnen vor allzu sorgloser Eigenbehandlung von Beschwerden

Bei Beschwerden greifen viele Menschen zu rezeptfreien Mitteln. Experten halten das für gefährlich.

Experten haben vor einer allzu leichtfertigen Eigenbehandlung mit rezeptfreien Mitteln und ohne ärztliche Hilfe gewarnt. "Selbstmedikation ohne Beratung oder eine blinde Bestellung in anderen Vertriebskanälen kann gefährlich werden", sagte Josef Kammermeier, Vizevorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands (BAV), der Deutschen Presse-Agentur.

Apothekern komme hier eine Schlüsselrolle zu. "Wir trennen vermeintliche Wundermittel und Quacksalberei von verantwortungsvoller Arzneimittelanwendung."

Selbstmedikation und Kopfschmerzen sind Themen beim Deutschen Schmerzkongress

Selbstmedikation - also die Eigenbehandlung von Beschwerden - ist auch Thema des Deutschen Schmerzkongresses, der an diesem Mittwoch (11. Oktober) in Mannheim beginnt. Ein weiteres wichtiges Thema in der nordbadischen Stadt ist die Volkskrankheit Kopfschmerz.

"Viele scheren alle Arten dieser Beschwerden über einen Kamm, aber Spannungskopfschmerz ist etwas völlig anderes als Migräne", sagte Oberärztin Stefanie Förderreuther von der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. Bei häufigem Kopfschmerz sei der Gang zum Arzt unumgänglich.

Allein in Baden-Württemberg nimmt ein Viertel der Befragten einer Forsa-Studie zufolge bei Beschwerden mindestens einmal im Monat rezeptfreie Mittel, drei Prozent sogar mindestens einmal pro Woche. dpa