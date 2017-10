2017-10-18 11:24:59.0

EU-Statistik Frauen kochen, Männer essen

Das Kochen übernehmen in Europa nach wie vor überwiegend Frauen, aber den dickeren Bauch futtern und trinken sich eher Männer an.

57,3 Prozent der männlichen EU-Bürger trugen nach Angaben des Statistikamtes Eurostat ein Übergewicht mit sich herum. Bei den Frauen waren 43,7 Prozent zu dick. Ähnlich groß ist die Kluft beim Alkoholkonsum: 38,3 Prozent der über 18 Jahre alten Männer gaben an, «wöchentlich, aber nicht täglich» Alkohol zu trinken; bei den Frauen waren es 23,0 Prozent.

Die Zahlen stehen in einer neuen Digital-Broschüre, die Eurostat in Luxemburg am Mittwoch veröffentlichte. Viele Erkenntnisse sind nicht neu, aber zusammengenommen ergeben sie eine guten Überblick über Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Männern und Frauen in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Tägliche Hausarbeit und das Kochen übernahmen demnach im vergangenen Jahr im EU-Durchschnitt 79 Prozent der Frauen, aber nur 34 Prozent der Männer.

Detailliert stellt Eurostat auch den Lohnabstand zwischen Frauen und Männern dar. Demnach gab es 2014 die größten Gehaltsunterschiede in Estland (26,9 Prozent), Tschechien (22,5 Prozent) und Deutschland (22,0 Prozent). So verdiente eine weibliche Führungskraft in Deutschland pro Stunde etwa 34 Euro, ihr männlicher Kollege hingegen mehr als 46 Euro. Der Frauenanteil unter Führungskräften lag in Deutschland 2016 mit 29 Prozent unter dem EU-Durchschnitt von 33 Prozent. Spitze waren die Lettinnen mit 47 Prozent.