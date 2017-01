2017-01-11 07:45:26.0

Valentinstag 2017 Frisch verliebt vor dem Valentinstag: Missverständnisse vermeiden

Wenn eine Beziehung kurz vor dem Valentinstag beginnt, tauchen viele Fragen auf. Feiert man diesen Tag? Ignoriert man ihn? Und welche Geschenke kommen gut an?

Eine frische Liebe ist so stabil wie ein Kartenhaus - oder fühlt sich zumindest manchmal so an. Klar, dass da niemand unnötig am Tisch wackeln will. Beginnt die Beziehung kurz vor dem Valentinstag, lässt sich das aber nur schwer vermeiden. Schließlich weiß niemand genau, welche Erwartungen der oder die andere an den Pseudo-Feiertag hat. «Der Valentinstag ist ja leider oft völlig überromantisiert», sagt Erig Hegmann, Paar-Berater aus Hamburg. «Viele haben da das Gefühl, dass sie zu einem Liebesbeweis gezwungen werden. Und Zwang, Stress und Druck passen nicht zur Liebe.»

Valentinstag 2017: Den Tag einfach ignorieren?

Wer schon etwas länger zusammen ist, könne mit dieser kniffligen Situation besser umgehen, sagt Hegmann: «Da guckt man sich in die Augen und redet einfach darüber.» Für frisch Verliebte ist das oft schwieriger - vor allem dann, wenn einer von beiden den Valentinstag grundsätzlich blöd findet und das auch deutlich sagt. Diese radikale Abwehrhaltung hält Hegmann für keine gute Idee, gerade am Anfang einer Beziehung. Stattdessen plädiert er dafür, den Tag locker zu nehmen. «Das ist ein Anlass, gemeinsame Rituale zu etablieren», sagt er. «Und Rituale sind für jede Beziehung gut.»

ANZEIGE

Dabei muss es auf keinen Fall der klassische Blumenstrauß sein. «Der kommt ohnehin selten gut an», sagt Hegmann. «Genau wie die Schokolade von der Tankstelle.» Ein teures Candlelight-Dinner ist ebenfalls kein Muss. Das Ritual muss zum Paar passen, nicht umgekehrt. «Man kann auch zu Hause bleiben, Pizza bestellen und fernsehen oder den Abend einfach im Bett verbringen», sagt Hegmann.

Haben beide Partner dagegen gar keine Lust auf den Valentinstag, können sie ihn natürlich ganz ignorieren. Wichtig sei dann nur, sich auch an diese Absprache zu halten, so Hegmann. Erst «Wir schenken uns nichts» zu sagen und dann doch «nur eine Kleinigkeit» zu schenken, habe selten den gewünschten Effekt: «Dann fühlt sich eine Person übervorteilt, das ist nie gut.» dpa