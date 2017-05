2017-05-05 08:09:54.0

Verkehr Gericht: Handy aufladen am Steuer ist erlaubt

Am Steuer mit dem Handy zu telefonieren, ist verboten. Aber darf ich das Smartphone im Auto in die Hand nehmen, um es in eine Ladestation zu stecken? Dazu gibt es jetzt ein Urteil.

Foto: Alexander Kaya/Symbolbild