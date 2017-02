2017-02-13 07:09:17.0

Mode Gerne übertreiben: Sehr kleine und sehr große Accessoires sind Trend

Handtaschen, Sonnenbrillen und Ohrringe sind längst nicht mehr nur Beiwerk. Aus Sicht der Modeindustrie gehören sie zum Outfit wie die Kleidung selbst. Das sind die Trends.

Statement-Ketten sind weiterhin beliebt wie der Blick in die Kollektionen - wie etwa von Swarovski zeigt Kette links 799 Euro.

Sehr groß oder sehr schmal - das ist im Grunde das Wichtigste, was Modeinteressierte sich für die Saison Frühling und Sommer 2017 mit Blick auf trendige Accessoires merken müssen. «Ob bei Ohrringen oder Handtaschen, es ist das eine oder das andere ein Trend», sagt Gabriela Kaiser, Trendscout aus Landsberg am Lech. Sie hat sich die schon bekannten Neuheiten bei Mode-Accessoires angeschaut. Außerdem fallen diese vier Trends bei einem ersten Blick in die neuen Kollektionen auf:

VIELE DÜNNE ARMREIFEN ODER KETTEN: «Auch bei ihnen gilt: Man trägt entweder ganz breite Reifen oder ganz filigrane. Nur nur so oder so», erklärt Kaiser. Natürlich ließen sich auch mehrere filigrane Stücke zu einem optisch breiten Accessoire mischen. Das gilt auch für Halsketten.

XS-HANDTASCHEN: Die trendigen Stücke sind für Kaiser optisch eigentlich zwei Handtaschen. Denn sie hat in den Kollektionen viele Modelle entdeckt, bei denen auf die eigentlichen Taschen eine zweite aufgesetzt wurde. Oder es wird eine zweite einfach angehängt. «Auffallend ist vor allem die Tatsache, dass es jetzt viele kleine Modelle, sogenannte XS-Taschen gibt», berichtet Modeberater Andreas Rose aus Frankfurt. Diese werden auch als Microbags bezeichnet. Daneben fällt bei Taschen auf: Es gibt viele metallig-glänzende Materialien.

RUCKSACK UND BAUCHTASCHE: Bauchtaschen und vor allem Rucksackformen aus den 90er Jahren sind zurück im Handel - eines der Jahrzehnte, die stilistisch gerade ein Comeback erleben. «Aber es handelt sich nicht um etwas für Teenager, sondern um schöne Lederformen für erwachsene Frauen - und man trägt den Rucksack nicht ständig auf dem Rücken, sondern auch wie eine Handtasche», erklärt Kaiser. «Und es baumelt an Handtasche oder Rucksack immer was dran.»

QUASTEN: Sie zieren natürlich schon länger auch wieder Taschen und Rucksäcke. Aber Quasten werden nun auch für Schmuck verwendet - etwa an Ketten und Ohrringen. «Überall muss etwas baumeln», hat Kaiser beobachtet. «Quasten gehen auf den Ethnoeinfluss zurück, der schon seit einiger Zeit in der Mode zu bemerken ist. Das bleibt auch ein Longseller.» dpa/tmn