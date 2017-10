2017-10-17 19:09:33.0

Ferrero Kinder-Schokolade gibt's bald auch als Eis

Bald soll es Kinder-Schokolade-Eis geben. Die Konzerne Unilever und Ferrero wollen gemeinsam ein Eiscreme-Sortiment der beliebten Schokoladenmarke auf den Markt bringen.

Ferreros Kinder-Schokolade soll es bald auch als Eis geben. Am Dienstag gab der italienische Süßwarenhersteller die Zusammenarbeit mit Unilever bekannt, gemeinsam wolle man ein neues Eiscreme-Sortiment auf den Markt zu bringen. Das Kinder-Eis soll laut Pressemitteilung alle Zutaten enthalten, die im beliebten Schokoriegel zu finden sind.

Kinder-Schokolade-Eis ab 2018 in Deutschland

Das Eis soll 2018 zuerst in Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Handel geliefert werden. Wann genau, ist noch offen. Auch ein Foto des neuen Produkts gibt es bislang nicht.

Unilever hat bereits einschlägige Erfahrung mit Eis, zu dem britisch-niederländischen Unternehmen gehört unter anderem die Eismarke Langnese.

Die beliebten Kinder-Riegel von Ferrero waren zuletzt in die Negativschlagzeilen geraten, weil die Verbraucherorganisation Foodwatch in der Schokolade Spuren von Mineralöl nachgewiesen haben will (hier mehr dazu). AZ