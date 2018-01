2018-01-13 14:18:00.0

Discounter Kürzere Warteschlangen: Netto testet Selbstbedienungskassen

Mit Selbstbedienungskassen will der Discounter Netto die Wartezeiten an seinen Kassen verkürzen. Der Kunde kann seine Waren in ausgewählten Filialen selbst einscannen und bezahlen.

Netto testet als erster Discounter in Deutschland Selbstbedienungskassen. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)