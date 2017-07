2017-07-16 14:21:00.0

Fürstenfeldbruck "Lebensgefährliche" Einkaufskörbe: Rewe startet etwas anderen Rückruf

Eigentlich sind die roten Einkaufskörbe dafür da, um den Einkauf bis zur Kasse zu bringen. Immer wieder nehmen Kunden diese aber mit. So nicht, dachte sich ein Rewe-Filialleiter.

Alexander Kersten, der Filialleiter eines Rewe-Markts in Fürstenfeldbrück, startete in dieser Woche eine etwas andere Rückrufaktion. Auf der Facebookseite des Supermarktes rief er dazu auf, die roten Plastik-Einkaufskörbe zurückzubringen.

"Achtung teilen! Gefahr für die Gesundheit!!!! Rewe Kersten startet ab sofort, die große Einkaufskorb-Rückrufaktion. Aufgrund eines technischen Defekts, herrscht bei dem Modell, roter Rewe Einkaufskorb, Lebensgefahr. Bitte benutzen Sie daher den Korb nicht außerhalb meiner Verkaufsfläche!", so der Aufruf im Internet. Der Filialleiter machte seinem Ärger über die geklauten Körbe humorvoll Luft und rief die unrechtmäßigen Besitzer auf: "Handeln Sie, bevor es zu gesundheitlichen Schäden kommt und bringen sie die Körbe, welche sich in Ihrem Kofferraum oder Hausflur befinden, unverzüglich in den Laden".

Zudem bat er darum, auch Bekannte und Freunde auf die "Gefahr" hinzuweisen oder sie in den Kommentaren zu verlinken - Kersten würde sich dann selbst darum kümmern. Weil er für die gestohlenen Körbe nicht wie bei "normalen" Rückrufaktionen das bezahlte Geld wieder zurückgeben könne, gebe es als Entschädigung "keinen Anschiss". sm