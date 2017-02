2017-02-13 10:55:00.0

Valentinstag Lust durch Lebensmittel - kann das funktionieren?

Die Vorstellung, am Valentinstag seinen Partner mit einem Menü zu verführen, ist verlockend. Aber was steckt wirklich hinter den Versprechungen? Von Christina Heller

Casanova, einer der berühmtesten Liebhaber der Geschichte, soll täglich 50 Austern gefrühstückt haben. Kein Wunder, wird den Meeresfrüchten doch nachgesagt, dass sie die Lust steigern. Und Casanova muss wissen, was er tut. Doch was ist dran an dem Mythos – gibt es wirklich bestimmte Lebensmittel, die luststeigernd wirken?

"Lust aus dem Supermarkt"

Die Liste der Kandidaten ist jedenfalls lang. Sie reicht von Austern über Hummer zu Avocados, Chillies, Ingwer, Knoblauch, bis zu Ginseng, Sellerie oder Schokolade. Frauenzeitschriften füllen Seiten mit Tipps, wie man sich die „Lust aus dem Supermarkt“ nach Hause holt. Schließlich ist die Vorstellung auch verlockend. Einmal kurz den Einkaufswagen vollgeladen mit Gemüse, Kräutern und Süßem und schon prickelt es am heimischen Esstisch.

Tatsächlich beschäftigen sich immer wieder Studien mit dem Thema. Das Dumme: Sie kommen zu keinem einheitlichen Ergebnis. Die einen sagen: Austern sind das Beste, was man essen kann, um die Libido zu steigern. Die anderen behaupten: Austern? Ob man die isst oder nicht, ist völlig egal. Alles nur Legenden. Ähnlich lässt sich das für alle vermeintlichen Scharfmacher durchspielen.

Keine Beweise für luststeigernde Lebensmittel

Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale Bayern, sagt: „Leider muss ich Spaßverderber sein. Es gibt keine gesicherten wissenschaftlichen Beweise, dass irgendwelche Lebensmittel luststeigernd sind.“ Manchen werde diese Wirkung gar nur zugeschrieben, weil sie an bestimmte Körperteile, die stimuliert werden sollen, erinnerten – etwa der Spargel. Auch die Avocado zählt dazu. Ihr Name leitet sich vom aztekischen Wort „ahuacatl“ ab, was übersetzt Hoden bedeutet.

Es stimmt aber, dass manche Lebensmittel Stoffe enthalten, die etwa die Durchblutung fördern, sagt Krehl. „Allerdings in so geringer Menge, dass man Massen essen müsste, um eine Wirkung zu spüren.“ Mithilfe eines ausgeklügelten Menüs die Leidenschaft zu wecken, ist also aussichtslos. Zumindest, wenn man sich nur auf die Zutaten verlässt. Bedenkt man allerdings das Drumherum, steigen die Chancen. „Eine romantische Atmosphäre mit Kerzenlicht wirkt sicher anregend“, meint Krehl.

