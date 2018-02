2018-02-19 18:28:40.0

Rückruf Metallstücke im Kuchen: Firma ruft Lebensmittel zurück

Die Firma Stabinger ruft mehrere Sorten aus ihrem Kuchensortiment zurück. Sie könnten Metallteile enthalten. Welche Törtchen und Schnitten davon betroffen sind.

Der Südtiroler Konditor Stabinger ruft mehrere Sorten seiner Kuchenschnitten zurück. In dem Gebäck könnten sich "einzelne Metallstücke mit einem Durchmesser von 0,5 Millimeter und einer Länge größer als einen Zentimeter" befinden. Die Großbäckerei beliefert auch Händler in Deutschland. Doch bislang ist noch offen, welche Lebensmittelketten betroffen sind. Laut Informationen von Focus sind in München zwei Filialen betroffen: der Karstadt in der Bahnhofstraße und der Großmarkt Hamberher in der Friedensstraße.

Wie das Unternehmen und das Portal www.lebensmittelwarnung.de am Montag mitteilten, sind insgesamt acht Kuchen- und Törtchenarten mit verschiedenen Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Kunden sollten diese Kuchenschnitten nicht essen. Es besteht die Gefahr, sich zu verletzen.

Bayern ist von dem Kuchen-Rückruf betroffen

Die Webseite www.lebensmittelwarnung.de wird von den Bundesländern und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Braunschweig betrieben. Von dem Rückruf sind folgende Länder betroffen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Rückruf von Stabinger: Liste der betroffenen Kuchen:

Gedeckter Apfelkuchen 300g, Mindesthaltbarkeitsdatum 27.02.2018, 01.03.2018

Südtiroler Apfeltörtchen 320g, Mindesthaltbarkeitsdatum 27.02.2018

Käsekuchen 300g, Mindesthaltbarkeitsdatum 27.02.2018, 01.03.2018

Ricottatörtchen Erdbeere 300g, Mindesthaltbarkeitsdatum 27.02.1018

Ricottatörtchen Natur 300g, Mindesthaltbarkeitsdatum 22.02.2018, 27.02.2018, 01.03.2018

Ricottatörtchen Schokolade 300g, Mindesthaltbarkeitsdatum 22.02.2018, 27.02.2018, 01.03.2018

Himbeerschnitte 140g, Mindesthaltbarkeitsdatum 27.02.2018, 01.03.2018

Ricottaschnitte Natur 100g, Mindesthaltbarkeitsdatum 22.02.2018, 27.02.2018, 01.03.2018

(dpa/lsw)

