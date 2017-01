2017-01-26 06:27:00.0

Verbraucher Mieten statt kaufen: Neuer Trend bei Haushaltsgeräten

Der neue Trend bei Haushaltsgeräten: Staubsauger und Waschmaschen mieten statt kaufen. Die Branche will damit auf das veränderte Verhalten junger Leute reagieren.

Eine Waschmaschine für 9,99 Euro im Monat, ein großer Flachbild-Fernseher für 11,96 Euro oder die edle Espressomaschine für 49,99 Euro: Die Leasing-Welle aus der Automobilindustrie schwappt jetzt auch in den Einzelhandel.

Große Konzerne wie Otto oder Media-Markt testen ein neues Geschäftsmodell: Sie bieten Elektronikartikel und Haushaltsgeräte nicht nur zum Verkauf an – sie vermieten sie auch.

Junge Leute mieten lieber anstatt zu kaufen

Rent a Staubsauger? Für den Handelsexperten Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein haben die Branchenriesen den richtigen Weg eingeschlagen: „Es gibt gerade bei jungen Leuten einen Trend weg vom Kaufen.“ Die neuen Angebote passten zum Lebensgefühl einer neuen Generation, die nicht mehr so viel Wert auf Besitz lege. Jahre auf eine Waschmaschine oder ein Auto zu sparen wie einst die Eltern: Wozu eigentlich?

Einzelhandel hat Studenten und junge Familien im Blick

Im Auge haben die Kühlschrank- und Waschmaschinen-Vermieter dabei nicht nur Studenten oder junge Familien mit Kindern, bei denen das Geld knapp ist. Auch Technik-Freaks, die auf der Höhe der Zeit sein wollen, sollen vom Smartphone über die Drohne und das Notebook bis zum Roboter-Staubsauger immer das Neueste vom Neuen mieten können.

Allerdings muss der Konsument auch zu Kompromissen bereit sein. So ist die Auswahl der Geräte noch überschaubar. Wer ein ganz bestimmtes Gerät will, muss also viel Glück haben, es auch zu finden.

Experte Heinemann aber ist überzeugt, dass schon bald weitere Mietangebote auf den Markt kommen. „Es werden noch mehr Händler auf den Zug aufspringen.“ Infrage komme alles, was groß und teuer sei. AZ/dpa

