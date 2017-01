2017-01-01 14:29:43.0

Interview Psychologin verrät: So setzen Sie Ihre Neujahrsvorsätze erfolgreich um

Rauchen aufhören, mehr Sport treiben, weniger Süßigkeiten essen - viele Menschen fassen an Silvester gute Vorsätze. Psychologin Claudia Viganske verrät, wie man sie verwirklicht. Von Andreas Schnurrenberger

Frau Viganske, macht es Sinn, zum Jahreswechsel Vorsätze zu fassen?

Claudia Viganske: Definitiv ja, denn: Veränderung beginnt ja bekanntlich im Kopf, also sind Vorsätze bereits der erste Schritt. Und Veränderung ist grundsätzlich etwas Positives und bringt einen weiter. Die eigene Entwicklung ist psychologisch nicht irgendwann abgeschlossen, sondern eine lebenslange Angelegenheit.

Aber: Muss man zwingend an Neujahr damit beginnen, sein Verhalten zu ändern?

Viganske: Grundsätzlich nicht, aber der Ausblick auf ein neues Jahr ist ja bereits wie ein Versprechen - die Aussicht auf einen Neubeginn. Das kann sehr motivierend wirken, weil man neugierig ist auf Veränderung und entsprechend offener. Das ist eine gute Voraussetzung und damit ein guter Zeitpunkt. Man lässt das Alte hinter sich, das Neue kann beginnen.

Wie viele Vorsätze sind sinnvoll?

Viganske: Damit gute Vorsätze nicht demotivierend wirken, sollte man realistisch sein und nicht zu viel auf einmal angehen. Also vielleicht ein oder zwei Dinge, die einem wirklich wichtig sind und die man gerne verändern und umsetzen möchte.

Klare Ziele setzen

Wie gelingt es, am Ball zu bleiben und nicht nach kurzer Zeit wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen?

Viganske: Zunächst sollte man sich klarmachen: Welches Ziel will ich erreichen? Und zwar möglichst konkret: Wie sieht das aus, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Ein paar Beispiele: Wie fühle ich mich, wenn ich regelmäßig Sport mache, wie verändert sich mein Körper? Wie wird es sein, wenn ich endlich die Abschlussarbeit erledigt habe, mehr Entspannungsphasen einlege. Welche Freiräume entstehen dadurch und wieso wird es mir dann besser gehen? Das muss einem klar sein, und es muss deutlich ein Gewinn gegenüber dem Ist-Zustand wahrnehmbar sein.

Und wie setzt man sein Ziel nun in die Tat um?

Viganske: Wenn man die obigen Fragen für sich geklärt hat, ist es wichtig, die nächsten Schritte zu definieren: Was kann ich heute tun, um meinem gesetzten Ziel einen Schritt näher zu kommen? Was hilft mir dabei? Welche Ressourcen habe ich persönlich, um meinem Wunschziel näher zu kommen? Was gelingt mir bereits jetzt ganz gut, wie kann ich das nutzen? Wer kann mich unterstützen?

Gemeinsam geht vieles leichter

Macht es Sinn, andere in seine Pläne einzuweihen?

Viganske: Ja, das ist hilfreich. Machen Sie Ihren Vorsatz publik gegenüber wohlmeinenden Mitmenschen, die Ihnen bei einem Durchhänger Zuversicht zusprechen können. Man kann sich auch Partner suchen (zum Beispiel Laufgruppen oder Diätclubs), die ähnliche Ziele verfolgen. Denn gemeinsam verändert es sich leichter.

Wie kann man sich am besten selbst motivieren?

Viganske: Pläne helfen bei der Umsetzung, weil ein gutes Zeitmanagement wichtig ist für ein gutes Gelingen. Die Zeit, die man benötigt, muss sich auch in den Alltag einplanen lassen, und wenn es nur um zehn Minuten geht (hieran scheitern oft die besten Vorsätze). Gut für die Selbstmotivation ist auch Vor- und Nachteile einer angestrebten Veränderung gegeneinander abzuwägen: Überwiegen die Vorteile, dann dranbleiben. Selbstbeobachtung kann auch helfen: Erfolge protokollieren und sich am besten kleine Belohnungen für erreichte Zwischenetappen und auch fürs Durchhalten gönnen.

Was tun bei Durchhängern?

Viganske: Bei Durchhängern "Zwiesprache" mit dem inneren Schweinehund halten. Der innere Schweinehund lebt in der Gegenwart und möchte möglichst gar nichts verändern. Manchmal hat er auch einfach Angst vor dem Neuen und stellt sich deshalb gern den guten Vorsätzen in den Weg. Das kann auf jeder Etappe passieren. Überzeugen Sie ihn, dass es sich auch für ihn lohnt, weil das angestrebte Ziel einen höheren Nutzen hat als der Ist-Zustand. Machen Sie ihm aber auch klar, dass Sie sich ihre Ziele nicht von ihm durchkreuzen lassen wollen.

Haben Sie noch weitere Tipps, wie man gute Vorsätze verwirklicht?

Viganske: Unterstützung suchen, Pläne in den Alltag integrieren (mit der Zeit werden sie zur Gewohnheit), Fortschritte würdigen, Vorbilder suchen, die selbstgesteckten Ziele wichtig nehmen und ihnen entsprechenden Platz in Ihrem Leben einräumen. Manchmal hilft allerdings auch die beste Selbstmotivation nichts und es bestehen psychische Blockaden, die einer Veränderung im Weg stehen. Dann sollte man sich die Unterstützung eines Experten suchen. Manchmal hilft hier ein Coaching, oft auch psychologische Beratung, um Blockaden zu erkennen und abzubauen.

Zur Person: Claudia Viganske ist Diplom-Psychologin, Familienmediatorin und Coach aus Köln. Sie ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder.