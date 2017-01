2017-01-04 06:32:00.0

Landkreis Augsburg Rauchmelder-Pflicht bald in allen Wohnungen

Schon bei kleinen Mengen Rauch schlagen Alarmgeräte an und können somit Schlimmeres verhindern. Bald müssen alle Wohnungen damit ausgestattet sein. Was Verbraucher wissen müssen. Von Sandra Liermann

Wie gefährlich nicht nur ein Feuer, sondern allein schon die Rauchentwicklung bei einem Brand sein kann, zeigte der Fall eines 54-jährigen Dinkelscherbeners im vergangenen Oktober: Feuerwehr und Polizei fanden den Mann tot auf seiner Couch, nachdem sie wegen eine Brandes zu seiner Wohnung gerufen worden waren. Eine Obduktion ergab, dass der Mann an einer Rauchgasvergiftung starb. Ein Rauchmelder, der den Mann rechtzeitig gewarnt hätte, hätte womöglich seinen Tod verhindern können.

In Zukunft müssen Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet werden

In der Vergangenheit waren Rauchmelder optional, in Zukunft werden sie verbindlich: Bis zum 31. Dezember 2017 müssen per Gesetz alle Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Vorgeschrieben ist mindestens ein Rauchmelder in jedem Kinderzimmer, in jedem Schlafzimmer und in jedem Flur, der eine Verbindung zu Aufenthaltsräumen hat. Für Neubauten, die innerhalb der vergangenen vier Jahre errichtet wurden, galt diese Pflicht schon. Bestandsbauten müssen nun nachgerüstet werden.

Rauchmelder verhindern keine Brände. Aber sie schlagen - meist rechtzeitig - Alarm, wenn Gefahr durch Feuer besteht.

Rauchmelder arbeiten meist nach dem Streulichtverfahren: Liegt Rauch in der Luft, wird ein Lichtstrahl im Melder auf einen lichtempfindlichen Sensor geleitet. Dieser löst den Alarmton aus.

Die meisten Menschen sterben bei Wohnungsbränden durch den Rauch, nicht durch Feuer.

Rauchmelder werden in immer mehr Bundesländern Pflicht.

In Bayern muss ab 2017 jede Wohnung mit Rauchmeldern ausgestattet sein.

Rauchmelder sollten auf jeden Fall im Schlafzimmer angebracht sein - um die Menschen nachts vor dem Erstickungstod im Schlaf zu bewahren.

Auch Fluchtwege wie der Wohnungsflur sollten mit einem Rauchmelder abgesichert werden.

In Küchen und Bädern sollten keine Rauchmelder angebracht werden - wegen der Gefahr von Fehlalarmen.

Gute Rauchmelder gibt es bereits ab etwa zehn Euro.

Am besten bewertete die Stiftung Warentest 2012 Rauchmelder mit Langzeit-Batterie. Diese kosten allerdings knapp 30 Euro.

Christian Kannler, Kommandant der Feuerwehr Neusäß, ist erleichtert über das Gesetz: „Gott sei Dank ist vom Gesetzgeber vorgegeben, dass Wohnungen nun mit Rauchmeldern ausgestattet werden müssen. Die Ausmaße von Bränden können dadurch deutlich eingegrenzt werden. Das gilt nicht nur für Sach-, sondern auch für Personenschäden.“

Rauchmelder können das Ausmaß von Bränden eingrenzen

Auch wenn er Brände wohl nicht ganz verhindern können wird, ist ein Rauchmelder durchaus sinnvoll, erklärt Kannler: „Sobald er eine geringe Menge von Rauch erkennt, also wenn ein Brand gerade entsteht, schlägt der Rauchmelder Alarm. Dadurch kann das Ausmaß eines Feuers deutlich eingegrenzt werden.“

Und wer kümmert sich darum, dass die Rauchmelder auch tatsächlich angebracht werden? Zuständig für den Einbau der Rauchmelder sind rechtlich gesehen die Eigentümer der Wohnungen. Der Mieter ist in der Regel dafür zuständig, Sorge zu tragen, dass der Rauchmelder funktioniert und gewartet wird. Übernimmt der Vermieter die Wartung, kann er die anfallenden Kosten im Rahmen der jährlichen Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umlegen.

Viele Wohnungen müssen nachgerüstet werden

Für die Wohnungsbau-Gesellschaft des Landkreises (WBL) heißt das nun: Nachrüsten. „Wir haben etwa 4800 Wohnungen im Bestand. Knapp die Hälfte hat bereits Rauchmelder. Die anderen statten wir nun damit aus“, erklärt eine Mitarbeiterin.

Thomas Walter, Abteilungsverantwortlicher im Gersthofer Bauhaus, berichtet von einem „Run auf Rauchmelder“. Seit etwa drei Jahren schon kauften die Kunden verstärkt Rauchmelder, „seit es den gesetzlichen Anstoß dazu gab“, erklärt er. In den vergangenen vier Wochen hätten ebenfalls besonders viele Kunden die kleinen Alarmgeräte gekauft. „Wir verkaufen pro Tag etwa zehn bis fünfzehn Rauchmelder“, sagt Walter. Wählen können die Kunden zwischen verschiedenen Geräten, die an verschiedene Gegebenheiten angepasst sind. Die gibt es bereits ab etwa zehn Euro. Wer nicht genau weiß, was er braucht, kann sich im Baumarkt informieren.

Weiterführende Infos zum Thema finden Sie hier.