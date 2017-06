2017-06-15 10:03:37.0

Tillman's Rückruf: Aldi ruft Zwiebelmettwurst zurück

Aldi Nord ruft eine Zwiebelmettwurst des Herstellers Tillman's Convenience zurück. Grund für den Rückruf: Die Wurst ist offenbar verunreinigt.

Wie die Firma Tillman's Convenience GmbH, die die Wurst herstellt, am Mittwoch mitteilte, wurde im Rahmen einer Kontrolle eine mikrobiologische Verunreinigung festgestellt. Betroffen ist das Produkt "Frische Zwiebelmettwurst" mit dem Haltbarkeitsdatum 20.06.2017. Die Mettwurst wurde von Aldi Nord vertrieben.

Die Zwiebelmettwurst mit dem entsprechenden Haltbarkeitsdatum wurde umgehend aus dem Verkauf der Discounter-Kette genommen, teilte der Hersteller mit. Andere Haltbarkeitsdaten und andere Artikel seien nicht betroffen.

Wer die entsprechende Zwiebelmettwurst gekauft hat, für den gibt es auch eine gute Nachricht: Das Produkt kann auch ohne Kassenbon an den Hersteller (Tillman's Convenience GmbH, In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück) zurückgeschickt werden. Dieser übernimmt die Portokosten und erstattet den Kaufpreis. Auch in den Filialen von Aldi Nord kann die Zwiebelmettwurst zurückgegeben werden.

Der Hersteller Tillman's Convenience GmbH entschuldigte sich bei allen Verbrauchern für die entstehenden Unannehmlichkeiten.

Vor zwei Wochen Wurst-Rückruf bei Aldi Süd

Immer wieder gibt es in Supermarkt-Ketten Rückruf-Aktionen: So hat Aldi Süd, die Schwester der Aldi-Nord-Kette, erst vor zwei Wochen Cocktail-Würsten zurückgerufen. In diesen könnten sich Glasscherben befinden. Betroffen waren damals die "Cocktail-Würstchen im zarten Saitling" von "Böklunder". Die Artikel wurden in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und des Saarlands verkauft.

Betroffen waren Produkte mit der Chargennummer BKL 011908051211 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.03.2019. Diese Artikel sollten nicht mehr verwendet und zu Aldi-Süd zurückgebracht werden, hieß es in einer Mitteilung von Aldi.

Auch andere Discounter-Ketten mussten in letzter Zeit Produkte wegen Verunreinigungen oder möglichen Krankheitserregern zurückrufen: Königsberger Klopse von Kaufland standen im März unter Salmonellen-Verdacht, ebenso eine Mettwurst von Netto im Januar dieses Jahres.