2017-02-04 15:40:00.0

Aspirin Rückruf bei Bayer: Aspirin-Verpackungen undicht

Der Pharmakonzern Bayer ruft mehrere Chargen von Aspirin zurück. Die Alu-Verpackungen könnten undicht sein. So erkennen Sie die mangelhaften Brausetabletten.

Bayer ruft bestimmte Chargen von Aspirin Plus C und Aspirin Effect zurück. Wie der Pharmakonzern in einer Pressemitteilung mitteilte, wurden bei Nachforschungen Mängel an deren Verpackung festgestellt. Sollte die Alu-Verpackung undicht sein, erkenne man das daran, dass die Brausetabletten verfärbt oder verklumpt sind. Eine Auswirkung auf die Verträglichkeit oder Wirksamkeit besteht laut Bayer aber nicht.

Reklamation von Aspirin in Apotheke

Da die Auslieferung der mangelhaften Tablette noch nicht lange zurückliege, sollten sich die meisten Packungen noch im Großhandel oder in Apotheken befinden. Wer allerdings trotzdem eine Verklumpung oder Verfärbung der Braustabletten feststellt, könne diese über seine Apotheke reklamieren. Nach Angaben des Konzerns würden derzeit nur 23 Beschwerden vorliegen.

Folgende Chargen sind vom Rückruf betroffen:

Aspirin Plus C: 10 Stück, Brausetabletten (PZN 01406632) Ch.-B.: BTAGU51, BTAH400, BTAH8G0

10 Stück, Brausetabletten (PZN 01406632) Ch.-B.: BTAGU51, BTAH400, BTAH8G0 Aspirin Plus C: 20 Stück, Brausetabletten (PZN 01894063) Ch.-B.: BTAH8U0, BTAHJL2 - 1/3 -

20 Stück, Brausetabletten (PZN 01894063) Ch.-B.: BTAH8U0, BTAHJL2 - 1/3 - Aspirin Plus C: 40 Stück, Brausetabletten (PZN 03464237) Ch.-B.: BTAHJT2, BTAHJT3, BTAHJT4

40 Stück, Brausetabletten (PZN 03464237) Ch.-B.: BTAHJT2, BTAHJT3, BTAHJT4 Aspirin Effect: 10 Stück, Granulat (PZN 01405147) Ch.-B.: BTT1DWK

