2017-06-27 06:06:00.0

Rückruf Rückruf für Fidget Spinner wegen Gesundheitsgefahr

Ein Modell des Fidget Spinners der Marke SYMEX wird zurückgerufen. Alle Fidget Spinner dieser Modellserie sollen gesundheitsgefährdend sein.

Fidget Spinner - der neue Trend unter den Spielzeugen. Bei vielen Händlern sind sie sogar ausverkauft, so groß ist die Nachfrage nach dem kleinen Dreher. Wer bereits glücklicher Besitzer eines Fidget Spinners ist, sollte jedoch einen Blick auf Marke und Modell werfen. Denn die Luxemburger Behörden haben einen Rückruf für Fidget Spinner des Importeurs Sodibel S.A. mit der Marke SYMEX gestartet. Dies berichtet die Website produktwarnung.eu.

Rückruf für Fidget Spinner von SYMEX: Dieses Modell ist betroffen

Fidget Spinner von SYMEX mit der Modellbezeichnung SPIN COLOR LED CS5555 und der Referenz SYM 0024 werden zurückgerufen. Laut der Website stellen diese Fidget Spinner eine ernsthafte Gesundheitsgefahr für Kinder dar.

Obwohl der Rückruf aus Luxemburg kommt, ist auch Deutschland betroffen: Das Modell ist auch in Deutschland erhältlich, entspricht aber offenbar nicht den europäischen Rechtsvorschriften über die Sicherheit von Spielzeug. Grund dafür sei vor allem, dass die Knopfbatterien sowie die Elektronik mit LEDS für Kinder leicht zugänglich sei. So könnte eine Knopfzelle verschluckt werden und zu inneren Verletzungen führen.

Verbraucher, die dieses Modell besitzen, sollten es umgehend aus der Reichweite von Kindern entfernen. Anschließend kann der Fidget Spinner an der jeweiligen Verkaufsstelle wieder zurückgegeben werden.

Sollte bei Kindern Erbrechen, übermäßiger Speichelfluss, Würgen oder weitere Probleme beim Schlucken oder Atmen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Fidget Spinner - Was steckt hinter dem Trend?

Fidget Spinner - das flache Spielzeug, meist mit drei Flügeln und einem Kugellager in der Mitte, klemmt man zwischen zwei Finger und versetzt es in Rotation. Ein Blick auf die Schulhöfe genügt, um zu erkennen: Das macht offensichtlich Spaß.

Die Hersteller behaupten zudem, es habe einen weiteren positiven Effekt: Angeblich lindern die Spinner Hyperaktivität. Andererseits lenkt das Spielzeug auch ab. Nicht nur in der Schule, sondern auch, wenn etwa die Familie des amerikanischen Präsidenten ins Weiße Haus einzieht. Als Trumps elfjähriger Sohn Barron am Sonntag in Washington aus der Air Force One stieg, drehte er einen der Kreisel in seiner Hand und stahl seinem Vater damit die Show. AZ

