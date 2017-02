2017-02-03 17:43:38.0

Lebensmittel-Rückruf Rückruf von Rotwein: Kennzeichnung unvollständig

Weil die Kennzeichnung bei einem Rotwein unvollständig ist, ruft eine Kellerei aus Rheinland-Pfalz "Unser Hauswein Pizza Pasta Basta" zurück. Rückruf-Aktionen gibt es oft.

Die Kellerei Frick aus Duchroth in Rheinland-Pfalz hat einen Rotwein wegen einer fehlenden Nennung eines Inhaltsstoffes zurückgerufen.

Bei dem Produkt «Unser Hauswein Pizza Pasta Basta» fehle die Allergenkennzeichnung, obwohl es den allergenen Stoff Schwefeldioxid enthalte, heißt es im Internetportal www.lebensmittelwarnung.de. Bereits gekaufte Weine werden zurückgenommen. Der Wein wurde den Angaben zufolge fast bundesweit vertrieben.

Rotwein-Rückruf: Immer wieder werden Lebensmittel zurückgerufen

Nicht nur fehlende Allergenbezeichnungen auf Weinflaschen können eine Gefahr für Verbrauchen sein. Im vergangenen Jahr gab es schon mehrere Rückrufe von Lebensmitteln in Deutschland. Wegen Salmonellen-Verdachts forderte ein Eierproduzent auf, seine Produkte zurückzugeben. Eine Tomatensoße von Dennree wurde wegen möglicher Scherben in der Soße zurückgerufen. Auch der Baby-Nahrung-Hersteller Hipp waren schon betroffen - wegen Metalldraht in Frühstücks-Flocken.

Immer wieder gibt es Lebensmittelwarnungen. Vor einiger Zeit war auch die Edeka-Apfelschorle von "Gut & Günstig" in der 0,5-Liter-Flasche betroffen. Wie das Unternehmen mitteilte, waren die Flaschen bei der Herstellung eventuell mit Hefe verunreinigt worden. Bei dem Edeka-Rückruf war von Verletzungsgefahr die Rede. Die Gärung der Hefe in den Apfelschorle-Flaschen sorgte nicht nur für eine trübe Flüssigkeit, es bestand auch die Gefahr, dass sich die Flaschen aufblähten und platzten. dpa/AZ

