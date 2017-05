2017-05-29 14:27:34.0

Öko-Test Saubere Tröster: Fast alle Schnuller sind "sehr gut"

"Öko-Test" bewertet elf von 13 getesteten Silikonschnullern mit "sehr gut". In einem Produkt wurde allerdings ein krebsverdächtiger Stoff gefunden. Die Test-Ergebnisse. Von Daniela Fischer

Babys, die nichts zu nuckeln haben, werden nervös und schreien. Diese Erkenntnis ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Um das Saug-Bedürfnis der Kleinsten zu befriedigen und sie zu beruhigen, nutzten die Ägypter Tonfigürchen. An diesem Prinzip hat sich bis heute nichts geändert, als Materialien haben sich Silikon und Latex durchgesetzt.

Schnuller im Öko-Test: Elf Produkte sind "sehr gut"

Vor fünf Jahren hat die Zeitschrift Öko-Test bereits Silikonschnuller untersucht. In mehr als einem Drittel der Produkte fanden die Experten damals krebsverdächtige polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK. Im aktuellen Schnuller-Test lag deshalb ein besonderes Augenmerk auf den Inhaltsstoffen.

ANZEIGE

Das Ergebnis: In nur noch einem von 13 getesteten Produkten fand Öko-Test eine krebsverdächtige PAK-Verbindung. Der "Dentistar Night" für 3,95 Euro schnitt damit als einer der teuersten Nuckel am schlechtesten ab. Insgesamt bewerteten ihn die Tester aber immer noch mit "befriedigend". Der Schnuller bestand den Praxistest, in dem das Labor Alltagsbelastungen simulierte - wie alle anderen überprüften Produkte.

Silikonschnuller müssen nicht teuer sein

Punktabzüge gab es aber auch für den "Mollis-Beruhigungssauger" aus dem Naturkostladen. Die Benutzungshinweise seien unvollständig gewesen, so die Tester. Es fehlte der Zusatz, dass Nuckel nicht in süße Substanzen oder Medikamente getaucht werden dürfen. Insgesamt reichte es aber noch für ein "gutes" Gesamturteil. Alle anderen Schnuller sind laut Öko-Test "sehr gut", darunter die beiden preiswertesten Schnuller "Babylove" von dm und der "Beauty Baby Beruhigungssauger" vom Drogeriemarkt Müller. Beide Schnuller kosten 98 Cent pro Stück.

Worauf Eltern den Experten zufolge aber achten sollten: Um Zahnfehlstellungen vorzubeugen, sollten flache und breite Modelle ausgewählt werden. Und Babys sollten erst einen Schnuller bekommen, wenn es mit dem Stillen klappt.

Die ausführlichen Test-Ergebnisse lesen Sie in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift "Öko-Test".

Mehr von Öko-Test:

Vegane Brotaufstriche im Test: Sechs Produkte fallen durch

Test: Viele Rosensträuße im Handel sind mit Pestiziden belastet

Make-up im Test: Naturkosmetik überzeugt