2017-01-27 19:14:00.0

Öko-Test Schadstoffe und Weichmacher in fast allen Buntstiften

Öko-Test hat Buntstifte unter die Lupe genommen. Das Test-Ergebnis ist erschreckend: Nur zwei von 20 Marken konnten die Tester wirklich empfehlen.

Buntstifte gehören zum Kinderleben. Schon die Jüngsten lieben es zu malen, im Kindergarten und dann in der Schule sind sie praktisch Pflicht. Aber wie gut sind Buntstifte? Welche Stoffe sind darin verarbeitet und sind diese auch tatsächlich ungefährlich für Kinder?

Öko-Test hat die Probe aufs Exempel gemacht. Experten untersuchten jetzt 20 Buntstift-Sets - und kamen zu einem dramatischen Ergebnis. "Nur zwei von zwanzig Sets eignen sich für Groß und klein", lautet das Ergebnis der Tester. Die Qualität von drei Vierteln der getesteten Stifte lasse dagegen zu wünschen übrig.

Öko-Test kritisiert Schadstoffe und Weichmacher in Buntstiften

Die Tester von Öko-Test bemängelten vor allem krebserregende und krebsverdächtige Farbbestandteile bei vielen getesteten Stiften. Dazu kämen "problematische Weichmacher". Gleich 14 Sets wurden wegen schädlicher aromatischer Amine (was ist das?) abgewertet.

In elf Fällen entdeckten die Experten Anilin in Minen und Lackschichten - ein Stoff, der unter Krebsverdacht stehe. Bei vier Marken kritisierten die Tester den Stoff 2,4-Xylidin. Dieser sei beim Verschlucken und bei Berührung mit der Haut schädlich - und in den Minen der getesteten Buntstifte vorhanden.

Immerhin stellten die Tester auch Positives fest: Die Hälfte der Buntstiftsets überzeugte auf dem Papier. Die Hälfte der getesteten Produkte deckt demnach ordentlich und lasse sich auch leichtgängig anspitzen.

Viele Buntstifte laut Test mit Schadstoffen belastet

Letztlich konnte Öko-Test nur zwei Buntstift-Marken empfehlen. "BIC Kids Tropicolors 2 Buntstift, holzfrei" bekam die Note "sehr gut", die "Staedtler Ergo Soft 12 Dreieckige Farbstifte" erhielten die Note "gut". Drei weitere Stiftsets wurden mit "befriedigend" gewertet, alle Übrigen erhielten die Note "ungenügend".

Die Experten raten grundsätzlich dazu, möglichst Buntstifte aus naturbelassenem Holz ohne Lackschicht zu kaufen. Denn viele Lacke seien mit Schadstoffen belastet und Kinder neigten dazu, an Stiften zu lutschen oder zu kauen. Außerdem solle man sich nicht blind auf Prüfzeichen verlassen. (AZ)