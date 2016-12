2016-12-27 12:14:16.0

Silvester Sekt wird zum Jahreswechsel teurer

Sekt, Champagner und Prosecco sind nach Marktbeobachtungen um 3,8 Prozent teurer als vor fünf Jahren. Auch der Preis für das Katerfrühstück Rollmops ist deutlich gestiegen.

Zum Jahreswechsel müssen sich Verbraucher auf gestiegene Preise für Schaumweine einstellen. Denn Sekt, Prosecco, Champagner und Co. sind in den vergangenen Jahren teurer geworden. Die Preise für die prickelnden Weine haben in den vergangenen fünf Jahren um 3,8 Prozent zugelegt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Allerdings bleiben die auf Silvesterfeiern beliebten Getränke hinter der allgemeinen Teuerung zurück. Denn seit 2011 hat sich der allgemeine Verbraucherpreisindex um 5,2 Prozent erhöht. Er misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte kaufen.

Moderate Preissteigerung

Die Statistiker rieten jedoch, es trotz der moderaten Preissteigerung bei Sekt und Co. nicht mit dem Alkoholgenuss an Silvester zu übertreiben. Der Rollmops für das Katerfrühstück an Neujahr und andere Fischmarinaden seien nämlich inzwischen um 12,5 Prozent teurer als noch vor fünf Jahren. dpa, afp