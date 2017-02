2017-02-04 08:10:48.0

Selber machen So basteln Sie schnell ein Faschingskostüm

Sie müssen improvisieren? Auch kurzfristig können Sie noch ein Kostüm für Fasching basteln. Mit diesen Ideen und etwas Handarbeit gelingt Ihnen die Last-Minute-Verkleidung. Von Christian Gall

Bei Faschingskostümen gibt es zwei Arten von Menschen: Diejenigen, die schon Monate im Voraus planen und solche, die noch in letzter Minute ohne Verkleidung dastehen. Doch auch letztere haben mit etwas Kreativität die Möglichkeit, noch schnell ein Kostüm selbst zu machen. Hier einige Ansätze, um Ihre Kreativität anzuregen:

Alltägliche Gegenstände als Kostüm

Ein einfacher Trick ist es, mit seiner Verkleidung etwas Alltägliches nachzuahmen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mit orangefarbener Kleidung und einer grünen Kopfbedeckung werden Sie etwa in wenigen Minuten zur Karrotte. Fast genauso einfach können Sie sich in eine Weinrebe verwandeln. Alles, was Sie dafür benötigen, sind einige lilafarbene Luftballons, die sie an ihre Kleidung kleben, sowie etwas Grünzeug, das Sie auf ihren Kopf setzen. Schon ist das Kostüm fertig, mit wenig Arbeit und fast ohne Geld.

Basteln mit Karton

Kaum ein Material lässt sich so einfach bearbeiten wie Karton. Eine gute Voraussetzung also, um daraus ein Kostüm zu basteln. Auch hier sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Ein Idee wäre etwa, sich aus Kartonagen eine ausgefallene Kopfbedeckung zu basteln. Eine andere Möglichkeit ist es, einen großen Karton so zurechtzuschneiden, dass man ihn vor sich herträgt. So entsteht im Handumdrehen eine Verkleidung.

Falsche Verletzungen als Hingucker

Wer richtig auffallen will, ist mit falschen Wunden gut beraten. Die benötigten Materialien sind schnell beschafft. Ein Griff in einen alten Verbandskasten genügt, schon hat man genügend Stoff und Mull. Wer den Effekt steigern möchte, greift zu Kunstblut - oder Ketchup, wenn gerade nichts anderes zur Hand ist. Die Profis bei diesen Verkleidungen fügen noch ausgefallene Gegenstände hinzu - etwa einen abgebrochenen Metallnagel, der aus der Hand ragt, oder eine abgeschnittene Flasche, die unter dem Verband herausguckt.

Letzter Ausweg - Schminke

Wem immer nun immer noch kein Kostüm in den Sinn gekommen ist, der kann zur Notlösung Schminke greifen. Mit schwarzen und weißen Farben können Sie sich in wenigen Minuten zum Harlekin schminken. Genauso leicht werden sie zur Biene, zum Zebra oder zum Tiger. Damit das Gesamtbild stimmig bleibt, sollten Sie ihre Kleidung noch anpassen - wenn Sie die gleichen Farben bevorzugen, mit denen Sie geschminkt sind, kann kaum etwas schief gehen.