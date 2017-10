2017-10-28 13:06:20.0

Feiertage So lassen sich die Brückentage 2018 geschickt nutzen

Auch 2018 gibt es wieder zahlreiche günstige Brückentags-Gelegenheiten. Mit geschickter Planung können Arbeitnehmer ihren Urlaub deutlich ausweiten. Alle Feiertage im Überblick.

Mit vorausschauender Planung können Arbeitnehmer ihren Urlaub im nächsten Jahr wieder deutlich verlängern. Durch den Einsatz von Brückentagen zu den richtigen Zeitpunkten lässt sich der eigene Ferienanspruch geschickt ausbauen. Neben Dauerbrennern wie Weihnachten, Neujahr und Ostern bietet sich dafür 2018 vor allem der Mai an. Dann liegen etliche Feiertage sehr günstig:

Neujahr: Der erste Feiertag des Jahres am 1. Januar fällt auf einen Montag, was 2018 mit einem langen Wochenende beginnen lässt. Durch den Einsatz von vier Urlaubstagen kann gleich zum Start also eine arbeitsfreie Strecke von neun Tagen erreicht werden.

ANZEIGE

Ostern: Rund um das Osterwochenende bietet sich die nächste günstige Gelegenheit. Karfreitag fällt auf den 30. März, Ostermontag ist der 3. April. Erreichbar wären somit durch den Einsatz von je vier Urlaubstagen zehn freie Tage. Wer acht Urlaubstage opfert, kann sogar 16 Tage am Stück seine Freizeit genießen.

Brückentage 2018: Diese Feiertage bieten sich an

Erster Mai, Himmelfahrt und Pfingsten: Gleich mehrere sehr gut geeignete Kombinationsmöglichkeiten gibt es im Mai. Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt auf einen Dienstag. Wer den Montag als einzelnen Brückentag nimmt, kann sich damit schon einmal ein schönes langes Wochenende sichern.

Durch den Einsatz weiterer drei Urlaubstage lässt sich die ganze Woche freimachen und eine Ferienstrecke von neun Tagen basteln. Himmelfahrt am 10. Mai ist ein Donnerstag. Auch das schafft Möglichkeiten für ein langes Wochenende oder eine freie Woche. Wer beiden Wochen um 1. Mai und Himmelfahrt auffüllt, bringt es mit acht Urlaubstagen gar auf 16 freie Tage.

Eine andere lohnende Idee ist es, eine Feiertagsbrücke rund um den Himmelfahrts-Donnerstag am 10. Mai und den Pfingstmontag am 21. Mai zu organisieren. Durch dein Einsatz von nur sechs Urlaubstagen lassen sich insgesamt zwölf freie Tage erreichen.

Und natürlich können Himmelfahrt und Pfingsten auch jeweils einzeln ausgenutzt werden. Rund um Pfingsten gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Die eine bringt zehn Tage beim Einsatz von fünf Urlaubstagen, die andere neun Tage für den Preis von vier Urlaubstagen - oder Arbeitnehmer kombinieren beides und schaffen mit neun Urlaubstagen insgesamt ganze 16 freie Tage.

Neun Tage frei mit nur drei Urlaubstragen - So geht's:

Fronleichnam: Wer in den richtigen Gegenden wohnt, kann zusätzlich zu dem Pfingstmontag auch noch Fronleichnam am 31. Mai mit in seine Überlegungen einbeziehen. Dies ist Donnerstag und bietet somit weitere Chancen für Brückentage. Ein gesetzlicher Feiertag ist er aber nur in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen, dem Saarland und einigen Teilen Sachsens und Thüringens. In anderen Gebieten gilt er nicht.

Tag der Deutschen Einheit: Die nächste bundesweite Möglichkeit für urlaubssparende Konstruktionen bietet der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober, der im nächsten Jahr auf einen Mittwoch fällt. Mit vier Urlaubstagen lässt sich so ein neuntägiger Urlaub machen.

Weihnachten und Silvester: Weihnachten und Neujahr liegen 2018 sehr arbeitnehmer- und brückentagsfreundlich. Die Weihnachtsfeiertage am 25. und 26. Dezember fallen auf einen Dienstag und einen Mittwoch, wodurch sich mit nur drei Urlaubstagen neun freie Tage herausschlagen lassen. Neujahr ist ein Dienstag. Wer noch einen Urlaubstag am 21. Dezember dazunimmt, kann somit sogar elf Tage freimachen. afp