2017-01-30 16:16:04.0

Kosmetik So tragen Sie Parfüm richtig auf

Wie? Wann? Und an welcher Körperstelle? Beim Auftragen eines Parfüms kann man einiges falsch machen. Ein paar einfache Tipps für einen langanhaltenden Duft.

Parfüm wird am besten nicht direkt auf den Körper, sondern nur in die Handflächen gesprüht. Wichtig dabei: «Das Parfüm nicht verreiben, denn das erzeugt Hitze, und die Kopfnote verflüchtigt sich schneller als nötig», erklärt Elmar Keldenich vom Bundesverband Parfümerien in Düsseldorf. Stattdessen sei es besser, die parfümierten Handflächen vorsichtig aufeinanderzupressen und erst dann damit den Duft am Körper zu verteilen.

Für das Parfüm eignen sich besonders stark durchblutete Hautstellen - «Handgelenke, Hals, Nacken sind da ideal», sagt Keldenich. Auch die Haare seien gut, um den Duft zu verteilen.

ANZEIGE

Parfüm entlang der Duftstraße auftragen

Der Geruch steigt von unten nach oben. Optimalerweise trägt man daher das Parfüm entlang der sogenannten Duftstraße auf. Also vor dem Ankleiden die parfümierten Hände an den Lendenbereich drücken, dann an den Oberbauch und die Pulsadern. Am Ende den Duft im Nacken verteilen. Eine alte Parfümerie-Weisheit besage laut Keldenich: «Tragen Sie das Parfüm überall da auf, wo Sie geküsst werden möchten.» dpa/tmn