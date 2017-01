2017-01-26 06:28:17.0

Ratgeber Studentenzimmer zur Untermiete: Was erlaubt ist und was nicht

Ein Praktikum in einer anderen Stadt, eine längere Reise in den Semesterferien oder gar ein ganzes Auslandssemester: Geld sparen Studenten, wenn sie ihre Zimmer in Wohngemeinschaften oder Wohnheimen in dieser Zeit untervermieten. Dabei gibt es aber einiges zu beachten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Dürfen Studenten ihre Zimmer einfach so untervermieten?

Laut dem Deutschen Mieterbund darf man die ganze Wohnung oder einzelne Zimmer nur mit der Erlaubnis des Vermieters untervermieten. Wer keine Genehmigung von ihm hat, bricht den Mietvertrag. Im schlimmsten Fall kann ihm die Wohnung gekündigt werden.

Wann darf der Vermieter das verbieten?

"Geht es um die Wohnung insgesamt, ist der Vermieter in seiner Entscheidung frei, ob er der Untervermietung zustimmt oder nicht", schreibt der Deutsche Mieterbund. Wenn es nur um einzelne Zimmer geht, habe der Mieter aber wiederum Anspruch auf die Erlaubnis. Allerdings nur, wenn der Mieter ein "berechtigtes Interesse" daran hat, sein Zimmer unterzuvermieten.

Wann ist berechtigtes Interesse gegeben?

Der Deutsche Mieterbund nennt wirtschaftliche oder persönliche Gründe. Wenn also die Miete zum Beispiel zu teuer wird oder der Mieter nicht länger allein in seiner Wohnung leben will. Auch wenn er sich länger im Ausland aufhält - zum Beispiel für ein Auslandssemester oder ein Praktikum - kann das ein "berechtigtes Interesse" sein, darauf weist der Mieterverein München hin.

Als Mieter müssen Studenten Bescheid geben, wer für wie lange einzieht. Wenn ein wichtiger Grund gegen den jeweiligen Untermieter vorliegt, kann der Eigentümer die Untermiete laut dem Münchner Verein trotzdem verbieten. Vorsicht außerdem in Studentenwohnheimen: Meist dürfen in die Zimmer nur Untermieter einziehen, die selbst auch Studenten sind.

Was für einen Vertrag sollten Studenten mit dem Untermieter abschließen?

In einem schriftlichen Vertrag sollten genauer Beginn und Ende der Untervermietung festgelegt werden. Auch die Höhe der Miete ist zu vermerken.

Wer zahlt bei Schäden?

Um Streit bei Schäden zu vermeiden, empfiehlt der Mieterverein München zusätzlich ein Übergabeprotokoll. Hier lässt sich der genaue Zustand der Wohnung oder des Zimmers festhalten. Untermieter müssen damit für Schäden aufkommen, die sie verursacht haben. Der eigentliche Vermieter der Wohnung kann aber fordern, dass der Hauptmieter erst einmal dafür zahlt. Der kann sich das Geld dann beim Verursacher zurückholen. laj