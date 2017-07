2017-07-19 00:32:37.0

Kredite Tausend Euro Kredit, 994 Euro zurückzahlen

Tausend Euro Kredit, 994 Euro zurückzahlen. Da stimmt was nicht? Die derzeitige Niedrigzinsphase treibt absurde Blüten. Das will ein Vergleichs-Portal nun nutzen. Von Michael Kerler

Irgendwann wird sogar belohnt, wer einen Kredit aufnimmt. Dieser Scherz zu Beginn der Nullzinsphase ist Realität für Verbraucher geworden. Das Berliner Kredit-Portal „Smava“ hat ein Angebot aufgesetzt, bei dem Kunden Geld geschenkt bekommen, wenn sie einen Kredit abschließen. „Wer das Angebot nutzt, erhält 1000 Euro, muss aber nur 994 Euro zurückzahlen“, erklärt Smava-Geschäftsführer Alexander Artopé im Gespräch mit unserer Zeitung. Das entspreche einem Kreditzins von minus 0,4 Prozent. Damit sorgt Smava bundesweit für Schlagzeilen.

Vergleichsportal Smava vermittelt Kredite

Smava ist ein Vergleichsportal, das Kredite vermittelt. Die Firma gebe es seit 2007, sagt der Geschäftsführer. Sie habe über 250 Mitarbeiter und vermittle Angebote von rund 25 Banken. Der beworbene Kredit wird von der Fidor-Bank bereitgestellt. Er kann nur einmal pro Kunde und nur über 1000 Euro in Anspruch genommen werden. Laufzeit: 36 Monate. Gebühren, sagt Artopé, sollen keine entstehen. Das Angebot laufe bis Ende August. Die sechs Euro Differenz zahlt Smava.

ANZEIGE

Bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wertet man das Angebot als „reine Marketingaktion, um Kunden zu locken“, wie Verbraucherschützer Niels Nauhauser sagt. Er glaubt nicht, dass es Schule macht. Dem Handelsblatt zufolge waren Kredite zu Negativzinsen seit 2015 für Häuslebauer in Skandinavien erhältlich, nicht aber in Deutschland. Allenfalls die Landwirtschaftliche Rentenbank zahle in manchen Fällen einen Förderzuschuss.

Negativzins nur für flüssige Investoren

Bei Smava räumt man ein, dass es sich um eine Werbeaktion handelt. „Wir wollen die Deutschen darauf aufmerksam machen, dass Online-Kredite günstiger sind als von der Hausbank“, sagt Geschäftsführer Artopé. Ein Hausbau lasse sich mit 1000 Euro nicht finanzieren, die Einrichtung der neuen Küche durchaus. Und eines hat der Aktions-Kredit mit klassischen Angeboten gemeinsam: Die 994 Euro müssen zurückgezahlt werden. Der Kredit sei „eine ernst zu nehmende Verbindlichkeit, die beglichen werden muss“. Deshalb werde der Negativkredit nur an Verbraucher vergeben, die das Geld zurückzahlen können. (mit dpa)