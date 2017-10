2017-10-25 09:41:57.0

Stiftung Warentest Test: Elektrische Zahnbürsten müssen nicht teuer sein

Die Stiftung Warentest hat elektrische Zahnbürsten unter die Lupe genommen. Unter den drei Testsiegern ist ein Modell für unter 20 Euro.

Regel­mäßig nimmt die Stiftung Warentest elektrische Zahnbürsten unter die Lupe und prüft, wie gut sie reinigen, wie einfach ihre Hand­habung ist und ob sie den Belastungen im Dauer­test standhalten.

Elektrische Zahnbürsten im Test - Testsieger von Oral-B

Die günstigste Variante ist natürlich die Handzahnbürste. Aber auch wer sich beim Zähneputzen elektrisch unterstützen lassen möchte, muss nicht allzu tief in die Tasche greifen. Unter den drei Testsiegern im aktuellen Heft test der Stiftung Warentest befindet sich ein Modell für 17 Euro. Am besten schnitt die Zahnbürste "Oral-B Genius 9000" von Braun ab, gefolgt von jener günstigen "Oral-B Vitality Cross Action" und der "Elektrischen Schallzahnbürste Model: S8 Amazon.de" von Acevivi. Insgesamt wurden 64 Modelle getestet.

Egal für welche Zahnbürste man sich entscheidet: Wichtig ist der Stiftung Warentest zufolge, die Putztechnik an den Bürstenkopf anzupassen. Oszillierend-rotierende Zahnbürsten haben in der Regel runde Bürstenköpfe, mit denen jeder Zahn einzeln gereinigt werden muss. Dazu den Bürstenkopf am Zahnfleischrand aufsetzen und parallel an den Zähnen entlangfahren. Auch in die Zwischenräume schwenken.

Schallzahnbürsten haben meist einen länglichen Bürstenkopf, mit dem man mehrere Zähne zugleich putzen kann. Ihn setzt man in einem 45-Grad-Winkel zum Zahnfleisch auf und verweilt dort einen Moment. Dann die Zahnbürste vom Zahnfleisch zum Zahn hin rotieren und die Beläge so herausfegen.

Generell gilt: auch die Innenseiten der Zähne nicht vergessen und die Zwischenräume regelmäßig mit Zahnseide reinigen. dpa/AZ

