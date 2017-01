2017-01-30 08:23:13.0

Trendgemüse Grünkohl Trendgemüse Kale: Grünkohl ist besonders vitaminreich

Traditionell wird Grünkohl deftig mit Speck, Kassler oder Wurst gegessen. Jetzt ist der gesunde Kohl unter seinem englischen Namen "Kale" zum Trendgemüse aufgestiegen.

Grünkohl ist ein gesundes Wintergemüse. Als Kale - so heißt der vitaminreiche Kohl in den USA - ist das Gemüse jetzt ein großer Küchen-Trend. In Deutschland hat der Grünkohl vor allem im Norden Tradition, gerade im Winter. Er wird deftig mit Wurst, Kassler oder Speck gegessen. Doch der gesunde Kohl schmeckt nicht nur mit Kartoffeln und Fleisch. Das Trendgemüse ist vielseitig einsetzbar.

Nicht nur in seiner Anwendung beim Kochen ist Grünkohl vielfältig. Der Kohl wächst je nach Art mit dunkelgrünen, bläulichen oder rotbraunen, gekrausten Blättern zu einem Kopf. Mehr als 50 Arten von Grünkohl soll es geben, so eine Arbeitsgruppe der Universität Oldenburg. Die Arten unterscheiden sich demnach alle - in Geschmack, Inhaltsstoffen und Anbaubedingungen beispielsweise.

ANZEIGE

Grünkohl: Als "Kale" beliebte Smoothie-Zutat

Eines bleibt beim Grünkohl jedoch immer gleich: Das Gemüse enthält viel Vitamin C. Der Gehalt ist sogar höher als der in Wirsing, Rotkohl oder Weißkohl. Dazu kommen weitere Nährstoffe, die etwa den Cholesterinspiegel senken oder Krebs hemmen können. Die Blätter sind nach dem ersten Frost genießbar und besonders schmackhaft, da ein Teil der enthaltenen Stärke dann zu Zucker umgewandelt wurde.

Der Klassiker unter den Gerichten ist hierzulande "Grünkohl mit Pinkel", bei dem das Gemüse mit einer stark geräucherten und gewürzten Wurst aus Schweinefleisch serviert wird. Über den Umweg USA ist "Kale" nun ein modernes Trend-Lebensmittel, das vielseitig eingesetzt wird. Nicht nur als Salat, mariniert oder mit Pasta ist Grünkohl heute beliebt - man kann ihn auch in Öl braten oder zu Chips backen. Auch im grünen Smoothie ist er eine beliebte Zutat.

Der Kochblog der "New York Times" listet inzwischen mehr als 200 Kale-Gerichte. Der Grünkohl wird dabei sowohl bei kalten, als auch bei heißen Gerichten eingesetzt. Auch diverse Smoothie-Rezepte sind aufgelistet. Marktforscher sehen den Trend von Grünkohl aber bereits wieder abflauen. dpa/sh