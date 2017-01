2017-01-15 09:05:34.0

Ernährung Umfrage: Viele essen weniger Fleisch - nach eigenen Angaben

Die Menschen in Deutschland essen weniger Fleisch. Das geben sie zumindest selbst in einer Umfrage an.

Die Deutschen essen laut einer Umfrage weniger Fleisch. Foto: Andrea Warnecke (dpa)