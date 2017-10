2017-10-27 19:55:45.0

Tiere Unerwünschte Katzenbabys nicht im Internet inserieren

Katzenbabys sollen laut Deutschen Tierschutzbund nicht über das Internet vermittelt werden. Im Zweifelsfall kann ein Tierheim helfen.

Die Katze hat unerwünschten Nachwuchs - was nun? Zuerst einmal sollten Halter versuchen, die Katzenbabys im Freundes- oder Bekanntenkreis unterzubringen. Besteht diese Möglichkeit nicht, können Halter in Tierarztpraxen oder Tierheimen einen Aushang machen. Von Inseraten im Internet rät der Deutsche Tierschutzbund dagegen ab. Denn hier kann man kaum sicher gehen, in welches neue Zuhause die Welpen kommen.

Gibt es keine Möglichkeit, die Tiere selbst zu vermitteln, kann man die Katzenbabys im Tierheim abgeben. Hier zahlt man für jedes Tier eine Abgabegebühr, die unterschiedlich hoch ausfällt.

Katzenbabys sollten zehn bis zwölf Wochen mit Mutter verbringen

Generell ist zu beachten, dass Katzenwelpen frühestens ab der 8. Lebenswoche von der Mutter getrennt werden dürfen. Ideal ist es, wenn sie zehn bis zwölf Wochen bei Mutter und Geschwistern bleiben. Katzenwelpen sollten vor der Abgabe tierärztlich untersucht und mindestens einmal gegen Katzenschnupfen und Parvovirose geimpft worden sein.

Außerdem appelliert der Tierschutzbund an Halter, Freigängerkatzen im Alter von fünf bis sechs Monaten kastrieren zu lassen, um unerwünschten Nachwuchs zu vermeiden. dpa, tmn