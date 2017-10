2017-10-04 16:09:14.0

Versicherungskarten Viele Gesundheitskarten sind nicht mehr gültig

In der Arztpraxis kann die erste Generation an Gesundheitskarten nicht mehr eingelesen werden. Ob die eigene Karte betroffen ist, lässt sich oft nicht erkennen. Was tun?

Ältere Gesundheitskarten mit dem Kürzel "G1" sind oft nicht mehr beim Arzt einlesbar. Foto: Franziska Gabbert, dpa/tmn