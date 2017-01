2017-01-22 18:41:34.0

ZDF-Magazin WISO-Tester finden krebserregende Stoffe in Schwarztee

Schwarzer Tee gilt als edel und belebend. Ein Verbrauchermagazin hat nun verschiedene Sorten Schwarztee testen lassen. Das Ergebnis: Alle enthielten Rückstände von Pestiziden.

Bei kurzem Ziehen lassen tritt Koffein aus Schwarzem Tee und kann Karies vorbeugen. Gerne verfeinert wir das Heißgetränk mit Milch, Sahne oder Zucker. Nun hat ein unabhängiges Labor im Auftrag des des ZDF-Magazins WISO stichprobenartig sechs Schwarztees verschiedener Hersteller auf Pflanzenschutzmittel untersucht.

Das Ergebnis ist ein Schock für alle Teefreunde: Alle Produkte enthielten mindestens vier unterschiedliche Pestizide. Negativer Spitzenreiter war das Produkt von Eilles Assam Spezial. Rückstände von zehn unterschiedlichen Pestiziden fand das Labor darin.

"Grenzwerte für die jeweiligen Einzelstoffe wurden dabei nicht überschritten," schreibt das Verbrauchermagazin in einer Pressemeldung. Hersteller J.J. Darboven GmbH & Co. KG schrieb in einer Stellungnahme gegenüber WISO, "das Produkt entspreche 'der europäischen Gesetzgebung, insbesondere dem Lebensmittelrecht'."

"WISO" testet Schwarztee-Sorten

Das Labor konnte zudem bei fünf der sechs Produkten Anthrachinon nachweisen, einen Stoff, der unter anderem zur Abwehr des Vogelfraßes nach der Aussaat eingesetzt wird "und in der EU wegen der Gefahr für Anwender und Verbraucher nicht mehr zugelassen ist," so WISO. Anthrachinon gilt als krebserregend.

Der Tee der Eigenmarke des Discounters Lidl sei mit einem Gehalt von 0,02 mg/kg laut Laborbefund genau auf dem zulässigen Grenzwert gelegen und damit gerade noch verkehrsfähig, so das Verbrauchermagazin. Positiv aufgefallen im Rahmen des Tests war der Ostfriesen Teefix von Teekanne. In dieser Sorte fand das Labor kein Anthrachinon.

