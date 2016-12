2016-12-27 07:48:26.0

Heimwerker Anzeige Warum man für Arbeitshandschuhe trockene Hände braucht

Ob Putzarbeiten oder Innenausbau - einige Heimwerker-Aufgaben erfordern das Tragen von Arbeitshandschuhen. Allerdings sollte man auf die richtige Handhabung achten.

Für Hobbygärtner und Heimwerker sind Arbeitshandschuhe ein wichtiger Teil der Ausstattung. Diese Handschuhe sollen die Haut vor Verletzungen schützen, die bei kleinen Putz- und Bauarbeiten zuhause und im Garten auftreten könnten. Damit die Haut aber wirklich von den Arbeitshandschuhen geschützt werden kann, sollten Hobby-Handwerker auf die richtige Handhabung achten.

Sind Arbeitshandschuhe innen feucht, so können sie beispielsweise Ekzeme an der Haut herbeiführen, anstatt sie vor Verletzungen zu schützen. Auch Allergien sind eine mögliche Folge, wenn man mit nassen oder feuchten Händen in Arbeitshandschuhe schlüpft. Das betont die Aktion "Das sichere Haus" in Hamburg.

Arbeitshandschuhe: Hände richtig schützen

Um sicher zu gehen, dass die Hände trocken sind, können Heimwerker und Hobbygärtner beispielsweise Baumwoll-Handschuhe unter die Arbeitshandschuhe ziehen. Wichtig ist aber vor allem, dass die Hände in den Handschuhen immer trocken und sauber sind.

Für grobe Arbeiten sind ein langer Schaft bei Arbeitshandschuhen sinnvoll. Am besten werden dafür Handschuhe aus Leder verwendet. Wer in den Fingern etwas mehr Gefühl braucht, sollte eher zu Gewebehandschuhen greifen. Diese sind sowohl beschichtet als auch unbeschichtet erhältlich. So lassen sich auch feinere Arbeiten mit geschützten Händen durchführen. dpa/tmn/sh